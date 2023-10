Völlig unabhängig vom augenblicklichen Wettergeschehen lassen sich ohne Zusatzheizungen Wärmepumpenanlagen optimal zur Hausheizung und Warmwasserbereitung nutzen. Um dies das ganze Jahr über sicher und mit niedrigsten Betriebskosten realisieren zu können, kommt als Wärmequelle Luft in Betracht.

Mit 1 kW Antriebsenergie erhalten Sie bis zu 4 kW Heizwärme

Die ATHENA Wärmepumpen sind in die Liste des Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) aufgenommen worden.

Damit erfüllen Sie den geforderten Effizient- und Prüfnachweis.

Finden Sie mit uns die für Ihre Bedürfnisse am besten geeignete Technik!

HIER IST EIN BEISPIEL! WARUM ATHENA-C WÄHLEN?

Wahrung der architektonischen Ästhetik

Keine Elemente außen an Gebäuden in der Altstadt und Neubauten. Ein neuer architektonischer Stil verbreitet sich in der Gebäudeplanung. Kompaktheit und Geräuscharmut werden auf alternative Energien angewendet.

Ultra leise und kompakt im Haus

Weniger als 0,5 m2 für Heizung, Warmwasser und Kühlung mit dem Geräuschpegel eines Kühlschranks.

Einfach und vielseitig zu installieren

Passt zu jedem Projekt, vom Einfamilienhaus über das Mehrfamilienhaus bis hin zu Wohngruppen

Minimale Installationsarbeit

Die Athena-C-Module sind so konzipiert, dass sie alle erforderlichen Geräte für eine direkte Verbindung zur Vertriebsanlage sowohl für Trinkwasser als auch für Heizung haben.

Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link: teknopoint.com/de/Warmepumpen/athena-r32-luft-wasser-