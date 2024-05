Als Antwort auf die Anforderungen von Sensas zur Klimatisierung des Veranstaltungsortes, der während der Olympischen Spiele 2024 in Paris einzigartige Unterhaltung bieten wird, schlug Tekno Point die geeignetste Lösung zur Klimatisierung der Räume vor.

Das Projekt Sensas ist eine innovative Initiative, die Unterhaltung und Solidarität miteinander verbindet und eine einzigartige Erfahrung bietet. Es handelt sich um eine faszinierende Indoor-Aktivität, die für alle zugänglich ist und bei der die Teilnehmer in eine extreme sensorische Reise eintauchen, bei der sie ihre fünf Sinne testen können.

Als Produktionspartner hatte Tekno Point die Ehre, die ideale Klimatisierungslösung zu liefern. In Anbetracht der Nähe zum Sacré Cœur und der strengen städtebaulichen Beschränkungen des Geländes, hielt Sensas IDRA NEXT für das ideale Klimatisierungssystem, da es keine Installation von Außeneinheiten erfordert und somit die architektonischen Beschränkungen beachtet werden können, während die Ästhetik des Geländes intakt bleibt."

Das DRA NEXT System, das zur Produktlinie 'die Unsichtbaren' von Tekno Point gehört, wurde aufgrund seiner besonderen Eigenschaften ausgewählt:

- Geräuscharmut und Kompaktheit: perfekt, um eine ruhige und einladende Umgebung zu schaffen.

- Keine sichtbaren Außeneinheiten: ideal für die Einhaltung der architektonischen Vorschriften und die Wahrung des städtischen Anstands.

- Energieeffizienz und geringer Verbrauch: trägt zur Nachhaltigkeit des Projekts bei.

- Einfacher Einbau auf engem Raum: Flexibilität bei der Aufstellung in Schränken, unter Waschbecken oder in kleinen Abstellräumen.

Tekno Point ist stolz darauf, an einem Projekt teilgenommen zu haben, das nicht nur für Unterhaltung sorgt, sondern auch einen wichtigen wohltätigen Zweck unterstützt. Ein Teil des Erlöses geht nämlich an 'Sourires Autour du Monde', eine Vereinigung, die das Bewusstsein für Behinderungen schärft und Mittel für Inklusionsprojekte sammelt. Wir sind sicher, daß SENSAS Paris sowohl bei den Besuchern als auch in der Gesellschaft einen bleibenden Eindruck hinterlassen und dazu beitragen wird, daß die Olympischen Spiele 2024 in Paris zu einem unvergesslichen Ereignis werden.

