Tekno Point wurde 1992 in Venedig gegründet und hat sich als führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Klimaanlagen ohne Außeneinheit auf dem italienischen und europäischen Markt etabliert. Das ständige Engagement in Forschung und Entwicklung zur Entwicklung innovativer Lösungen für die Luftbehandlung, wie z.B. Klimageräte ohne externen Motor, ist das Herzstück der Identität des Unternehmens. Dieses konstante Engagement hat dazu beigetragen, den Ruf von Tekno Point in den Bereichen Klimatisierung, Heizung und Lüftung in Zivil-, Industrie- und Dienstleistungsgebäuden zu festigen.

Das Unternehmen zeichnet sich durch einen Ansatz aus, der den italienischen Lebensstil widerspiegelt und Kreativität, Funktionalität und Lebensqualität miteinander verbindet. Die Klimageräte ohne Außeneinheit sind so konzipiert, dass sie sich harmonisch in die architektonische und landschaftliche Umgebung historischer Zentren einfügen und den Wohnkomfort verbessern, ohne die Ästhetik der Gebäudefassaden zu beeinträchtigen.

Tekno Point bietet ein perfektes Gleichgewicht zwischen der innovativen Entwicklung von Qualitätsprodukten und einer lokalen Präsenz, die ein hohes Maß an technischer Unterstützung garantiert. Der Service vor und nach dem Verkauf ist zuverlässig, pünktlich und auf die Bedürfnisse der Kunden ausgerichtet, was zur Stärke und zum Ruf des Unternehmens beiträgt.

KONTAKTE

Tekno Point Italia Srl

Via dell'artigianato 5

30020 Marcon (VE) - Italie

Tel. +39 041 5020421

Fax +39 041 5029514

Mail: cecchin@teknopoint.com