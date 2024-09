Am Donnerstag, den 29. August 2024, fand in unserem Hauptsitz in Marcon (Venedig, Italien) die Tekno Point-Schulung zu unserer innovativen Produktlinie für unsichtbare Klimaanlagen statt.

Wir sind stolz darauf, allen Teilnehmern zu danken, insbesondere den deutschen Mitarbeitern von FERNHOLZ, INNOBILIA und HOYER ENERGY, die mit großem Engagement und Enthusiasmus unsere hochmodernen technologischen Lösungen kennenlernten, die für einen Markt entwickelt wurden, der zunehmend auf Ästhetik, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit ausgerichtet ist.

Wir sind sicher, daß die Stärkung dieser neuen Partnerschaften und das erworbene Know-how zur Entwicklung neuer Vorschläge und Lösungen auf dem deutschen Markt führen werden, die das Konzept des Umweltkomforts neu definieren werden. Selbst wenn die Installation einer Außenklimaanlage nicht möglich ist, bietet Tekno Point die richtige Lösung.

Unser Ziel ist, Spitzenleistungen “Made in Italy“ auf den globalen Markt zu bringen und dabei den Schwerpunkt auf Innovation und Nachhaltigkeit zu legen.

Wir danken unseren neuen Partnern für ihr Engagement und dafür, daß sie Teil dieses großartigen Teams sind.