Aus der Reihe der Klimageräte ohne Außeneinheit kommt das kleinste Modell auf dem Markt. Die superkompakten Abmessungen von Piccolo betragen 405 x 235 x 432 mm. Das Klimagerät ist in zwei Größen von 3,6 kW und 5,3 kW als reine Kühlversion erhältlich.

Diese Klimageräte ohne Außeneinheit lassen sich leicht in einem Schrank oder unter dem Waschbecken in der Küche, im Bad oder in jedem anderen kleinen ungenutzten Raum installieren. Sie werden standardmäßig mit einer Infrarot-Fernbedienung geliefert.

Die externen motorlosen Klimageräte sind nicht nur kompakt, sondern auch leise, wirtschaftlich und umweltfreundlich. Für mehr Umweltbewusstsein sind diese Modelle mit R32-Gas ausgestattet.

Wenn Sie sich für bestimmte Aspekte der Wartung oder Installation dieser Klimageräte interessieren oder mehr über ihre Vorteile erfahren möchten, klicken Sie auf den folgenden Link: teknopoint.com/de/Klimaanlagen/Die-Unsichtbaren/klimaanlage-ohne-ausseneinheit-piccolo