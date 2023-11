ATHENA-C wurde entwickelt, um vollständig im Inneren des Gebäudes installiert zu werden; es ist notwendig, eine direkte Verbindung mit der Außenseite zu schaffen, durch ein Loch in der Außenwand für die Luftzufuhr und -abfuhr, verdeckt durch ein lackier­bares Gitter.

Installationsmodus

Athena-C ist für den vertikalen oder horizontalen Einbau konzipiert. Das DHW-Modul (Domestic Hot Water) für Brauchwasser kann entweder oberhalb des Wärmepumpenmoduls oder auf der rechten Seite angebracht werden. Für beide Lösungen sind die Anschlussleitungen in den beiden Lösungen bereits vorbereitet.

Integration mit dem ERA-System: technische Daten und Beschreibungen im Abschnitt "Gebäudeautomation" des Katalogs.

WARUM ATHENA-C WÄHLEN?

Wahrung der architektonischen Ästhetik

Keine Elemente außen an Gebäuden in der Altstadt und Neubauten. Ein neuer architektonischer Stil verbreitet sich in der Gebäudeplanung. Kompaktheit und Geräuscharmut werden auf alternative Energien angewendet.

Ultra leise und kompakt im Haus

Weniger als 0,5 m2 für Heizung, Brauchwasser und Kühlung mit dem Geräuschpegel eines Kühlschranks.

Einfach und vielseitig zu installieren

Passt zu jedem Projekt, vom Einfamilienhaus über das Mehrfamilienhaus bis hin zu Wohngruppen.

Minimale Installationsarbeit

Die Athena-C-Module sind so konzipiert, dass sie alle erforderlichen Geräte für eine direkte Verbindung zur Versorgungsanlage sowohl für Brauchwasser als auch für Heizung haben.

Die Smart Life-Anwendung (iOS und Android) bietet Ihnen die Steuerungsoptionen für Ihr Gerät über die Verbindung mit Ihrem Heim-WLAN, für eine einfachere und unterhaltsamere Interaktion.

WELCHE INNOVATIVEN MERKMALE HAT ATHENA-C?

Je nach den Anforderungen des Projekts kann ich entscheiden, nur das Wärmepumpenmodul zu installieren oder es mit dem Modul für Warmwasser zu kombinieren.

Alles in einem und Plug&Play

Sowohl das Wärmepumpenmodul als auch das Warmwassermodul enthalten alle Komponenten, um den ordnungsgemäßen Betrieb der gerade angeschlossenen Abnehmer zu ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link: teknopoint.com/de/Klimaanlagen/Die-Unsichtbaren/ATHENA-C

Unten sehen Sie ein Beispiel für eine Athena C Installation bei einem unserer italienischen Installateure.