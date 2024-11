Das BY AMI Urban Bistro in Rotterdam zeichnet sich durch seine innovative Küche aus, die von kreativen Geschmacksrichtungen bis hin zu Fusionsgerichten reicht, sowie durch ein modernes Design, das die kulturelle Lebendigkeit der Stadt widerspiegelt und eine gemütliche und anregende Atmosphäre schafft.

Für maximalen Komfort wurde ein hocheffizientes Wasser-Luft-System aus der IDRA next-Linie von Tekno Point installiert, das ohne Außengerät auskommt und die verschiedenen Bereiche des Restaurants kühlt und heizt. Diese Lösung sorgt nicht nur für ein optimales Klima, sondern reduziert auch die äußere ästhetische Wirkung, indem sie sich perfekt in das raffinierte städtische Design von BY AMI einfügt und die visuelle Harmonie der Umgebung bewahrt.

Dank des neuen Klimatisierungssystems Tekno Point bietet das BY AMI Urban Bistro eine noch angenehmere Erfahrung, die es den Kunden ermöglicht, ihre Gerichte in vollem Umfang zu genießen und unvergessliche Momente in einer komfortablen Umgebung zu verbringen.

