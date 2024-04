Wenn man von Klimaanlagen ohne Außeneinheit spricht, denkt man oft an mobile und ineffiziente Geräte, die in Notsituationen eingesetzt werden. Die technologische Forschung hat es jedoch ermöglicht, Produkte für die Festinstallation zu entwickeln, deren Leistung in Bezug auf Effizienz und Komfort mit den herkömmlichen Lösungen für die Klimatisierung vergleichbar ist. Der einzige Unterschied liegt daran, daß die Klimageräten ohne Wandaußeneinheit kein Außenmotor haben.

Was sind die Vorteile der Klimaanlagen ohne Außeneinheit von Tekno Point?

Der Hauptvorteil von den Klimaanlagen ohne Außengerät ist ihre ästhetische Wirkung. Sie verändern das Aussehen der Gebäudefassade nicht und lösen das Problem, wo die Außeneinheit installiert werden soll. Dank der Flexibilität beim Einbau sind diese Anlagen für eine Vielzahl von Gebäuden und Umgebungen geeignet, wie zum Beispiel in historischen Stadtzentren oder in Eigentumswohnungen, bei denen strenge ästhetische Regeln eingehalten werden müssen. Sie eignen sich auch für städtische Umgebungen und Wohnungen ohne Balkon, wo der Platz für die Installation kritisch ist. Bei einem Kanalsystem, sind sie auch sehr unauffällig und ermöglichen eine bessere Integration im Interior Design, ohne die lästige Klimasplits.

Darüber hinaus sind Klimaanlagen ohne Außeneinheit besonders leise und dank dieser Eigenschaft können sie überall installiert werden, wo es einen Wasseranschluss gibt.

Wie funktioniert ein Klimasystem ohne Außengerät?

Es gibt zwei Arten von Klimaanlagen ohne Außeneinheit: Luft/Luft oder mit Wasser. Im ersten Fall wird die nötige Luft durch Löcher an der Wand von außen gezogen. Wassergekühlte Klimaanlagen hingegen sind an das Wassersystem des Gebäudes angeschlossen und nutzen Wasser für den Wärmeaustausch.

Auch in Bezug auf die Energieeffizienz ist die Leistung recht ähnlich. Viele Modelle sind so hergestellt, daß sie den Energieverbrauch optimieren und so Kosten und Umweltbelastung reduzieren.

Die Produkte von Tekno Point

Tekno Point bietet eine komplette Produktlinie an, mit der sich effiziente Klimatisierungsanlagen ohne Außengeräte realisieren lassen.

Die Klimageräte der Linie IDRA werden mit Wasser betrieben, sind an das Wassersystem angeschlossen und sehr leise. Sie garantieren eine hohe Leistung und einen niedrigen Energieverbrauch. Wenn Sie sich für das Modell Idra Eco entscheiden, verwenden Sie in der Kühlphase ein Produkt der Klasse A++.

Die Klimageräte der Linie ELFO sind Luft/Luft Klimageräte, die dank spezieller Lüfter durch kleine Öffnungen von 20cm Durchmesser die Luft von außen ziehen. Diese Produkte sind mit einem Full DC Inverter zur Optimierung der Effizienz ausgestattet.

Erfahren Sie mehr über die Produkte von Tekno Point, wir werden Sie mit dem örtlichen Vertreter in Verbindung setzen.

teknopoint.com/de/Klimaanlagen/Die-Unsichtbaren

Kontaktieren Sie uns

Kontaktieren Sie uns (teknopoint.com)