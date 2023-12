Temperaturschwankungen, Hitze und trockene Luft stellen Feinde der Weinreifung dar. Sie initiieren Prozesse, die die Duftnoten, den Geschmack und die sensorischen Eigenschaften verändern und zu einer vorzeitigen Alterung führen. Angesichts des Klimawandels und zunehmend heißer werdender Sommer erweist sich die Lagerung von Wein in unterirdischen Umgebungen als immer weniger sicheres und effektives natürliches Regelsystem. Weinkeller-Klimaanlagen gewährleisten stets optimale Kontrolle über Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Lassen Sie uns die Vorteile der jeweiligen Anlagen aufzeigen und daraus das passenden Modell gemeinsam auswählen.

Warum Weinkeller-Klimaanlagen nutzen?

Weinkeller-Klimaanlagen sind äußerst nützlich, um in Restaurants oder Häusern einen Raum zu schaffen, der die Flaschen unter optimalen Bedingungen aufbewahren kann. Wein ist äußerst empfindlich und reagiert negativ auf Licht, Hitze und Feuchtigkeit, was seine Eigenschaften verändert. Früher wurde Wein zur Erhaltung seiner sensorischen Eigenschaften in unterirdischen, dunklen und kühlen Räumen aufbewahrt. Heutzutage ermöglicht die Technologie die Einrichtung klimatisierter Räume in jeder Umgebung, selbst wenn kein unterirdischer Raum vorhanden ist. Weinkeller-Klimaanlagen ermöglichen eine äußerst präzise Kontrolle von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Übermäßige Hitze beschleunigt die Alterung und lässt den Wein vorzeitig altern. Zu niedrige Temperaturen führen hingegen zu Ablagerungen und Kristallisationen, daher liegt die ideale Lagerungstemperatur für Weißweine bei 10-12°C und für Rotweine bei 12-15°C. Es ist äußerst wichtig, Temperaturschwankungen und -schocks zu vermeiden, die die Qualität beeinträchtigen können. Eine hochwertige Weinkeller-Klimaanlage überwacht und reguliert auch die Luftfeuchtigkeit, um sie im optimalen Bereich von normalerweise etwa 60-70% zu halten. Die richtige Luftfeuchtigkeit ist wichtig, um ein Austrocknen der Korken zu verhindern, was den Verschluss der Flaschen beeinträchtigen und das Eindringen von Luft begünstigen könnte. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit könnte hingegen zur Bildung von Schimmel führen.

Die Weinkeller-Klimaanlagen von Tekno Point

Tekno Point hat eine vollständige Reihe von Weinkeller-Klimaanlagen entwickelt, die sowohl Modelle mit als auch ohne Außeneinheit umfassen.

Wine Split ist die Version mit Außeneinheit und bietet hervorragende Energieeinsparleistungen der Klasse A++. Sie verfügt über einen integrierten Luftbefeuchter und einen Luftreinigungsfilter. Sie arbeitet mit dem hoch effizienten und umweltfreundlichen Kältemittel R32. Wine Monoblocco ist die kompakte Klimaanlage, geeignet für die Klimatisierung kleiner Räume von etwa 30 Quadratmetern. Sie verfügt über einen digitalen Mikroprozessor-Controller und eine Dixell-Temperatur- und Feuchtigkeitssonde, die den Betrieb und die Kompressorstarts optimieren. Wine ELFO ist eine Klimaanlage ohne Außeneinheit für luftbasierte Weinkeller. Sie nimmt die für den Betrieb benötigte Luft von außen durch zwei kleine Löcher in der Wand auf. Sie bietet hervorragende Kühlleistungen bis zu einer Grenztemperatur von 10°C und verfügt über einen Luftentfeuchter.

Wine IDRA ist die wasserbasierte Klimaanlage ohne Außeneinheit. Sie wird mit dem Wassersystem verbunden und nutzt Wasser für den Wärmeaustausch. Sie arbeitet effizient und leise und verfügt über ein Entfeuchtungssystem. Sie kühlt bis zu 10°C herunter und hält Temperatur und Luftfeuchtigkeit innerhalb der optimalen Parameter für die Lagerung und das Altern der Flaschen.

Die Weinkeller-Klimaanlagen von Tekno Point sind mit WLAN ausgestattet und ermöglichen eine bequeme Überwachung und Fernsteuerung der Einstellungen."

