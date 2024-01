Der Gebläsekonvektor Ginerva von idi design zeichnet sich durch seine extrem reduzierte Dicke und geringe Geräuschentwicklung aus. Der Konvektor ermöglicht zudem eine hohe individuelle Anpassung dank verschiedener Installationsarten (Wand, Boden und Decke) und der doppelten Anschlussmöglichkeit (links oder recht).

Ginevra ist in zwei Ausführungen erhältlich: Highwall für die Wandinstallation und Floor Stand für die Bodeninstallation. Beide Modelle sind in verschiedenen Leistungsklassen verfügbar und mit einer Fernbedienung ausgestattet.

Das FS-Modell (Standmodell) kann optional über einen integrierten Touchscreen oder per Wi-Fi-Verbindung mit einer App für die Fernverwaltung gesteuert werden. Es ist mit passiven elektrostatischen Filtern (optional auch mit aktiven UVC-Lampenfiltern) und einer Frontplatte aus gehärtetem Glas mit Siebdruck versehen.

Die Lux-Steuerung und das Wi-Fi-Top sind auch für die High Wall-Modelle erhältlich, die ausschließlich an der Wand installiert werden können. Über die integrierte Steuerung des Gebläsekonvektors können bis zu 200 Geräte im Master/Slave-Modus angeschlossen werden.

Ginevra ist in zwei Ausführungen verfügbar: standardmäßig in Grau mit gebürstetem Aluminiumeffekt oder auf Anfrage in Weiß mit Siebdruck. Der Gebläsekonvektor Ginevra zeichnet sich durch eine sehr geringe Geräuschemission aus, im Betrieb nur 22 dB(A).

Zusätzlich ist Ginevra auch in einer Bi-Version erhältlich, speziell für die Installation in Badezimmern konzipiert. In nur einem Modell mit einer Wärmeleistung von 1,65 kW bietet es eine bis zu dreimal höhere Leistung als herkömmliche Thermomöbel oder Heizkörper.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

teknopoint.com/de/Warmepumpen/ginevra-int