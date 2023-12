IDRA next wird an ein vorhandenes Wassersystem angeschlossen und kann im Sommer ein ganzes Haus oder mehrere separate Räume kühlen und im Winter heizen.

Die Dachgeschosswohnung eines großen historischen Gebäudes im Zentrum von Rotterdam ließ keine Außeneinheiten zu. Tekno Point fand die Lösung für die Klimatisierung der Räume mit Hilfe zweier IDRA-next Maschinen.

In diesem Fall wurde IDRA next in einem Technikraum installiert. Aufgrund seiner geringen Größe und des geräuscharmen Betriebs kann es auch in einem Küchenschrank oder auf dem Dachboden eines Hauses installiert werden. Verbinden Sie die Anlage einfach mit dem Wassernetz und das Wohlfühlklima steht bereit.

Die große Auswahl an Innengeräten bietet vielseitige Lösungen bei Luftkanälen, Kassetten oder Klimatisierung über Wand-und Bodenkonsolen.

ENTDECKEN SIE IDRA NEXT Die Unsichtbare Klimaanlage “Wasser-Luft”

