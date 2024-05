Thermischen Komfort, Energieeinsparungen und eine respektvolle Integration in die Architektur gewährleisten.

IDRA next, die diskrete und effiziente Lösung ohne Außeneinheit für den Komfort in Gebäuden.

Der Komfort wird mit der IDRA next-Produktlinie optimiert, die wassergekühlte Klimaanlage, die für denkmalgeschützte Gebäude und historische Innenstädte entwickelt wurde. Sie ist in den Ausführungen mit verlorenem oder rückgewinnbarem Wasser erhältlich und sorgt mit speziellen elektronischen Komponenten und DC-Inverter-Kompressoren von Panasonic und Mitsubishi für einen leisen Betrieb und einen niedrigen Energieverbrauch, wodurch der Verbrauch im Vergleich zu marktüblichen Alternativen um bis zu 50% reduziert wird.

Dieses Klimagerät bietet verschiedene Vorteile:

Leise und kompakt,

und Die Kondensatoreinheit wird versteckt,

Hervorragende Lösung für historische Innenstädte,

Full DC-Inverter Management,

Energieeinsparung und geringerer Verbrauch,

und Mit Sicherheitsventilen gegen Überdruck ausgestattet ,

gegen Überdruck ausgestattet Kein Außengerät.

Eine vielfältige Palette, um das passende Klimagerät zu finden.

IDRA next MONOSPLIT

IDRA eco MONOSPLIT

IDRA next MULTISPLIT

IDRA eco MULTISPLIT

Sie bietet eine Vielfalt an fortschrittlichen Lösungen für den Klimakomfort und zeichnet sich durch einzigartige Vorteile aus, die sie zum Marktführer machen.

IDRA next MONOSPLIT, total unauffällig und mit außergewöhnlichen Energieleistungen, lässt sich problemlos in kleine Räume integrieren und bietet eine unübertroffene Flexibilität bei der Installation. Die Full-DC-Inverter-Technologie sorgt für eine optimale Leistung bei der Kühlung und Heizung.

Für erweiterte Anforderungen bietet sich IDRA next MULTISPLIT als vielseitiges System mit Wasserkondensation an. Neben seiner hohen Leistung und dem niedrigen Energieverbrauch zeichnet es sich durch seine Kombinierbarkeit in Versionen als Dual-, Trial- und Quadrisplit aus und bietet eine seltene Anpassungsfähigkeit, um den spezifischen Anforderungen jedes Benutzers gerecht zu werden.

IDRA eco MONOSPLIT und MULTISPLIT stellen einen bedeutenden Fortschritt in Richtung Ökoenergie dar, ohne den Komfort zu beeinträchtigen. Diese wassergekühlten Klimaanlagen garantieren nicht nur eine hohe Leistung und einen niedrigen Energieverbrauch, sondern legen auch den Schwerpunkt auf einen umweltfreundlichen Ansatz für diejenigen, die eine nachhaltige Klimalösung auf engem Raum suchen.

Bei der IDRA next-Produktlinie vereinen sich Innovation und Leistung zu bemerkenswerten Klimalösungen, die die Erwartungen übertreffen und gleichzeitig Wert auf Ästhetik, Flexibilität bei der Installation und ökologische Nachhaltigkeit legen.

