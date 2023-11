Tekno Point feiert einen weiteren bedeutenden Erfolg: Athena ist in die Liste der von dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zertifizierten Wärmepumpen aufgenommen worden.

Diese renommierte Anerkennung ist eine Qualitätsgarantie, insbesondere für den deutschen Markt, der sehr auf steuerliche Anreize achtet und strenge Umweltvorschriften und Energieleistungsnormen hat.

Die Athena-Wärmepumpenreihe, die im Jahr 2020 auf den Markt gebracht wurde, hat in den vergangenen Jahren erhebliche und ressourcenintensive Investitionen seitens Tekno Point erfahren, mit einem Schwerpunkt auf Produktentwicklung, was zu signifikanten Verbesserungen sowohl in Bezug auf Leistung als auch Energieeinsparungen geführt hat.

Deutschland ist für Tekno Point ein vergleichsweise junger Markt, aber mit großem Potenzial und strategischer Bedeutung, sowohl hinsichtlich gesteigerter Verkäufe von Athena als auch einer Markenkonsolidierung in Europa.

Diese Auszeichnung bestätigt, dass Tekno Point ein zuverlässiger Partner ist und Exzellenz und Nachhaltigkeit die Markenzeichen der Athena-Wärmepumpenreihe sind.

Kunden von Tekno Point können stets auf innovative und leistungsstarke Lösungen zählen.

