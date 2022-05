Pressemeldung

Mit dem Gesamtpaket der HÜPPE Teilbadsanierung verwandeln Sie jedes alte Badezimmer in ein wahres Meisterwerk. Neben einer großen Auswahl an Duschabtrennungen werden auch unsere Duschwannen und Wandverkleidungen allen Ansprüchen gerecht. Die HÜPPE Xtensa in Kombination mit der HÜPPE EasyStyle Wandverkleidung und der HÜPPE EasyFlat Duschwanne zeigt, wie ästhetisch die Neugestaltung des Duschbereiches umgesetzt werden kann. Die Vorteile überzeugen – mit den HÜPPE EasyStyle Wandverkleidungen werden absolut natürliche und plastische Holz-, Fliesen-, Stein-, Textil- oder Betonstrukturen realisiert und die Renovierung innerhalb von nur 48 Stunden möglich gemacht. Mit dem HÜPPE Select+ Wandprofil lassen sich zudem Organizer jederzeit einbauen und verstellen – für das maximale Wohlbefinden!

