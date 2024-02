In 2022, a new reality emerged in the Italian Purchasing Groups: Ted Group was born from an idea by Michele Caterino and IGH.

Ted Group, whose meaning is Thermohydraulics, Electrical, and Design, is the result of a careful study of the continuously evolving sector, which places itself in the market with a significance that goes beyond the logic of the classic Purchasing Group; therefore, its mission is to "Anticipate Trends.” The future of home systems is converging the two sectors thermohydraulics and electrical one, without "forgetting" the design, the integration of system technology and aesthetics therefore the Italian distribution must activate to provide these services.

The advantage that Ted Group has is its international view, being part of the IGH Consortium, which spans 10 European countries.

Thanks to this participation, Ted Group has gained significant added value: • International vision

Debate with European colleagues

Marketing activities and services for Distributor Partners

Product line under the Profiline brand

This allows Ted Group to be a "Glo-cal" (global and local) Group: international view to intercept opportunities and local view to create better strategies in order to grow distribution.

Übersetzung:

Im Jahr 2022 entsteht eine neue Idee in den italienischen Einkaufsgruppen: Ted Group wurde aus einer Idee von Michele Caterino und der IGH geboren. Ted Group, was soviel wie Thermohydraulik, Elektrik und Design bedeutet, ist das Ergebnis einer sorgfältigen Studie des sich ständig weiterentwickelnden Sektors der Haustechnik, die sich im Markt positioniert und über die Logik der klassischen Einkaufsgruppe hinausgeht; daher ist es ihre Aufgabe, "Trends vorwegzunehmen".

Die Zukunft der Haustechnik ist die Konvergenz der beiden Sektoren Thermohydraulik und Elektrik, ohne dabei das Design, die Integration der Systemtechnik und die Ästhetik zu "vergessen"!

Der Vorteil der Ted Group ist ihre internationale Plattform, da sie Teil des IGH- Konsortiums ist, das sich über 11 europäische Länder erstreckt.

Dank dieser Beteiligung hat die Ted Group einen erheblichen Mehrwert erzielt, z.B.:

Internationale Sichtweise

Diskussion mit europäischen Kollegen

Marketingaktivitäten und Dienstleistungen für Vertriebspartner

Produktlinien unter der Marke Profiline

Dies ermöglicht es der Ted Group, eine "globale" (globale und lokale) Gruppe zu sein: eine internationale Sichtweise, um Chancen wahrzunehmen, und eine lokale Sichtweise, um bessere Strategien für den Ausbau des Vertriebs zu entwickeln.