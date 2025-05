Rund 120 Gäste kamen auf Einladung von NORDWEST am 22. Mai in Kitzbühel zum Handelstag Österreich zusammen. Mitarbeitende von über 30 österreichischen Fachhandels- und ebenso vielen Lieferantenpartnern aus Österreich und Deutschland nutzten die Gelegenheit, sich in stimmungsvoller Atmosphäre auszutauschen und über aktuelle Themen des Verbundunternehmens sowie untereinander zu informieren.

Alle zwei Jahre veranstaltet die NORDWEST Handel AG den Handelstag Österreich, ihre bedeutendste Veranstaltung in der Alpenrepublik. „Alles, was wir tun, dient dem Erfolg unserer Händler. Uns hier in diesem entspannten Rahmen auf unsere Fachhandelspartner im Nachbarland mit ihren Anforderungen zu fokussieren, bietet den Rahmen für einen spezifischeren und intensiveren Austausch. Nicht nur wir profitieren davon, sondern vor allem unsere Fachhandels- und Lieferantenpartner, denen eine offene Kommunikation und viel Gelegenheit zum Netzwerken geboten wird“, sagte Michael Rolf, als Vorstand zuständig für den Bereich Europa.

Den Vormittag nutzen die NORDWEST-Referenten Jörg Simon und Michael Rolf (beide Vorstände), sowie Marc Gronau (Geschäftsbereichsleiter Bau & Europa), Christian Blicke (Bereichsleiter Digitalisierung & E-Business Beratung) und Ingo Leder (Prokurist der NORDWEST Handel GmbH mit Sitz in Salzburg), um Aktuelles aus dem Verbundunternehmen zu präsentieren.

Neben einen Rück- und Ausblick zur Marktsituation und zur Entwicklung von NORDWEST schloss das auch Neuigkeiten aus der IT, den aktuellen Stand beim Neubau des Zentrallagers in Alsfeld sowie die Schwerpunktthemen ‚Leistungsgemeinschaft Österreich’ (LG) und die neue Exklusivmarke TECWERK mit ein.

Die LG Österreich wurde im November 2024 gegründet und besteht aktuell aus sieben Fachhandelspartnern von NORDWEST. Neben dem Fokus auf Konzentrationslieferanten zählen unter anderem Sammelkäufe, einheitliche Marketingaktionen und Rückvergütungssysteme für die Händler zu den bisherigen Aktivitäten der Leistungsgemeinschaft, die perspektivisch auch noch ausgeweitet werden sollen.

Zum Rebranding der Exklusivmarke PROMAT zu TECWERK wurden unter anderem noch einmal die Gründe für das Rebranding aufgezeigt genauso wie die zentralen Markenaussagen und USPs, die neuen Markengesichter sowie die digitale und analoge Vermarktungsunterstützung für die Händler. Auch die Themen Nachhaltigkeit, Sortiments-Highlights, Schulungen, die Möglichkeiten der Umrüstung im Bereich POS/Ladenbau und entsprechendes Equipment für Hausmessen kamen zur Sprache.

Der Nachmittag war traditionell dem Lieferanten-Talk vorbehalten. Im Rahmen dieser Hausmesse stellen Hersteller Produkte aus, führen neue Trends vor und stehen den Händlern zum Expertengespräch zur Verfügung.

Außerdem wurden vier Jubilare geehrt, die jeweils seit 10 Jahren geschätzte Fachhandelspartner von NORDWEST sind: U-W-T Stumpfoll in Wels, MBE Werkzeug GmbH in Mittersill, Qualytools Hofer Dieter e.U. in Aigen-Schlägl und die Klaus Haberl Gesellschaft m.b.H. in Melk.

Mit einem gemütlichen Abend mit Barbecue klang der erfolgreiche Handelstag Österreich dann aus. Die Gäste lobten durch die Bank die gute Stimmung und das tolle Miteinander.