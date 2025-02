In einer zunehmend digitalisierten Bauwelt hebt sich TECO als führendes Unternehmen bei der Integration der BIM-Technologie (Building Information Modeling) im SHK-Sektor hervor.

Auf unserer Website widmet TECO einen speziellen Bereich dem Thema BIM, um unser Engagement für Innovation und die Digitalisierung der Planungs- und Verwaltungsprozesse zu unterstreichen.

Mit langjähriger Erfahrung im Sektor bietet TECO innovative Lösungen, die sich nahtlos in BIM-Systeme integrieren lassen. Dies ermöglicht Fachleuten im SHK-Bereich, Anlagen mit höherer Präzision zu planen und umzusetzen und dabei einen umfassenden Überblick über die gesamten Abläufe zu behalten. Das führt zu einer Optimierung von Zeit und Kosten und trägt dazu bei, den gesamten Planungs- und Bauprozess effizienter zu gestalten.

Modularität der Produkte: Ein Werkzeug für die Planung und Installation

Ein weiterer wichtiger Vorteil unserer Lösungen ist die Modularität, die nicht nur während der Installation, sondern bereits in der Planungsphase zum Tragen kommt. Unsere Produkte lassen sich perfekt in den digitalen Planungsprozess integrieren, wodurch jede Phase des Projekts vereinfacht wird. Die Modularität ermöglicht es, Projekte flexibler und schneller umzusetzen, was sowohl die Effizienz als auch die Qualität der Arbeit verbessert.

TECO und BIM: Optimierte Planung durch strukturierte Produktdaten

Mit der Einführung von BIM werden die Planungsstandards weiter erhöht, da strukturierte Produktdaten einfach zugänglich gemacht werden. Dies ermöglicht eine noch präzisere und fehlerfreie Planung und Ausführung von Projekten. TECO bietet Produktbibliotheken, die auf der Autodesk Revit-Plattform entwickelt wurden, und gewährleistet dabei BIM-konforme Daten für eine optimierte Planung und Verwaltung.

Unsere Lösungen bieten eine umfassende Übersicht und erleichtern es den Fachleuten, die besten Entscheidungen für ihre Projekte zu treffen. Die Integration von BIM in den Planungsprozess ist ein entscheidender Schritt in Richtung Effizienz und Nachhaltigkeit im SHK-Bereich.

Entdecken Sie die neue BIM-Sektion auf der TECO-Website

Besuchen Sie den neuen BIM-Bereich auf der TECO-Website, um mehr über die Anwendungen von TECO im BIM-Umfeld zu erfahren. Entdecken Sie, wie unsere modularen Lösungen perfekt in Ihre Planungsprozesse integriert werden können und wie sie helfen, Projekte noch effizienter und kostengünstiger umzusetzen.

Bleiben Sie über die neuesten Technologien informiert, die die Baubranche revolutionieren, und erfahren Sie, wie TECO Ihnen helfen kann, Ihre Projekte auf das nächste Level zu heben.