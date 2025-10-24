Seit über 35 Jahren ist TECO ein fester Bezugspunkt im Bereich der Gasabsperrung.

Bereits in den 1990er-Jahren gehörte das Unternehmen zu den ersten in Italien, die eine DVGW-Zertifizierung für das gesamte Produktsortiment erhielten: ein klares Bekenntnis zu Qualität, Sicherheit und der Einhaltung der strengsten europäischen Normen.

Vielleicht ist Ihnen der Name TECO nicht sofort vertraut, doch wenn Sie im Gasinstallationsbereich tätig sind, haben Sie sehr wahrscheinlich bereits einen unserer Kugelhähne verbaut – entwickelt für maximale Sicherheit, Langlebigkeit und einfache Handhabung im täglichen Einsatz.

Sichere und effiziente Gas-Kugelhähne

Das TECO-Produktsortiment umfasst nach EN 437 und DVGW G260 zertifizierte Lösungen, die für Methan, Butan, Propan sowie für bis zu 100% wasserstoffbetriebene Anlagen geeignet sind und den neuesten Entwicklungen der Branche entsprechen.

Zu den wichtigsten Produkten gehören:

G2-Kugelhähne: nach DIN EN 331 zertifiziert, mit Tecoblock-Griff gegen unbeabsichtigtes Öffnen.

G4-Kugelhähne: Gewinde-Absperrkugelhähne mit integrierter thermischer Sicherheitsvorrichtung FIREBAG®.

R2- und R4-Kugelhähne: für Gasschläuche mit Bajonettanschluss, der ein sicheres An- und Abkuppeln ermöglicht. Der R2-Kugelhahn ist für Außeninstallationen bis -20°C geeignet, der R4 bis -40°C.

G6-Kugelhähne: für Einrohr-Gaszähler, gerade oder winklig, mit abschließbarem Hebel gegen Manipulationen. Optional integrierbar mit FIREBAG® und GST® Sicherheitsvorrichtungen.

KM3: Installationskit für Zweirohrzähler, mit nach DIN EN 331 zertifizierten Kugelhähnen, verzinktem Stahlträger und Hebel mit abschließbarem Schlitz.

Sicherheitsvorrichtungen für maximale Schutzwirkung

Neben der Kugelhahnreihe entwickelt TECO fortschrittliche Sicherheitsvorrichtungen, die den Schutz der Anlage auch in den kritischsten Situationen gewährleisten:

FIREBAG®: zertifiziertes thermisches Gerät DIN 3586, das den Gasfluss im Brandfall automatisch unterbricht, bei Erreichen von 100 °C. So wird die Sättigung des Raumes und das Explosionsrisiko verhindert.

GST®: zertifiziertes Gerät DIN 30652-1, das den Gasfluss bei Brüchen oder Trennungen stoppt, mit automatischer Rückstellung.

Alle TECO-Produkte werden in Italien entworfen und hergestellt, gemäß den strengsten europäischen Normen.

Einfache Installation, robuste Ausführung und die DVGW-Zertifizierung machen TECO zum idealen Partner für Installateure und Planer, die sichere, innovative und praxisorientierte Lösungen für ihre Gasanlagen suchen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns: Wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung.