Im Bereich der Gasabsperrung ist TECO seit über 35 Jahren ein fester Bezugspunkt und bietet effiziente und sichere Lösungen.

Bereits seit den 1990er Jahren verfügt das Unternehmen über die DVGW-Zertifizierung, die die Zuverlässigkeit und Qualität seiner Produkte bestätigt.

Der Name TECO ist Ihnen vielleicht nicht geläufig, doch wenn Sie Gasanlagen installieren, haben Sie wahrscheinlich bereits einen unserer Gaskugelhähne verwendet, die für maximale Sicherheit und Haltbarkeit ausgelegt sind.

Gaskugelhähne von TECO: Sicherheit, Effizienz und Langlebigkeit

Die TECO-Produktpalette umfasst zertifizierte Lösungen gemäß EN 437 und DVGW G260, geeignet auch für Gasanlagen, die bis zu 100 % mit Wasserstoff betrieben werden, im Einklang mit den neuesten Entwicklungen der Branche.

Zu den Spitzenprodukten gehören:

G2-Kugelhähne: zertifiziert nach DIN EN 331, mit Tecoblock-Griff zur Vermeidung von unbeabsichtigtem Öffnen.

G4-Kugelhähne: mit Gewindeanschlüssen und integrierter FIREBAG®-Sicherheitsvorrichtung.

R2- und R4-Kugelhähne: für flexible Schläuche, ausgestattet mit einem Bajonettanschluss, der einen sicheren Anschluss und eine sichere Trennung des Schlauchs gewährleistet. R2 ist für Außeninstallationen bis -20°C geeignet, R4 hält Temperaturen bis -40°C stand.

G6-Kugelhähne: speziell für Einrohr-Gaszähler, erhältlich in gerader oder Winkelausführung, mit Hebel für Vorhängeschloss gegen Manipulation. Sie können die Sicherheitsvorrichtungen FIREBAG® und GST® integrieren.

KM3: Installationsset für Zweirohr-Gaszähler, mit Kugelhähnen nach DIN EN 331, verzinktem Stahlträger und Hebel mit abschließbarer Öse.

Sicherheitsvorrichtungen für umfassenden Schutz

Um das Sortiment zu vervollständigen, entwickelt TECO fortschrittliche Sicherheitsvorrichtungen, die eine sorgenfreie Nutzung von Gas gewährleisten:

FIREBAG®: nach DIN 3586 zertifizierte thermische Sicherung, die im Brandfall den Gasfluss bei 100 °C automatisch absperrt. So wird die Anreicherung des Raums und das Risiko einer Explosion verhindert.

GST®: nach DIN 30652-1 zertifiziertes Sicherheitsgerät, das den Gasfluss sperrt, sobald dieser den minimalen Eingriffswert überschreitet, wie im Falle von Trennungen oder plötzlichen Rohrbrüchen.

Alle TECO-Produkte werden in Italien entwickelt und gefertigt, nach den strengsten europäischen Normen. Einfache Installation und zertifizierte Zuverlässigkeit machen TECO zum idealen Partner für Installateure und Planer, die sichere, innovative und praxisgerechte Lösungen für Gasanlagen suchen.

Für alle, die hochwertige Gaskugelhähne und Sicherheitseinrichtungen benötigen, ist TECO die erste Wahl.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne jederzeit.