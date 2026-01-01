Im Bereich der Sanitärtechnik machen technische Zuverlässigkeit und Innovationsfähigkeit den Unterschied.

TECO wurde 1987 als unabhängiges Familienunternehmen gegründet und hat sich im Laufe der Zeit als Spezialist für die Entwicklung und Herstellung von Absperrkomponenten, Verbindungssystemen und Sicherheitseinrichtungen für Wasser- und Gasanlagen etabliert.

Mit Sitz in Norditalien entwickelt TECO Lösungen für den Wohnungsbau, die Industrie, den Fertigbau sowie für OEM/ODM-Partnerschaften und vereint dabei technisches Know-how, industrielle Weitsicht und hohe Detailgenauigkeit.

Werfen Sie einen Blick auf das TECO Unternehmensvideo.

Proprietäre Innovation, von der Entwicklung bis zum fertigen Produkt

Über 95% des Produktsortiments basieren auf eigenen, intern entwickelten Ideen.

Von der Konzeption über die Konstruktion, von der Prototypenentwicklung bis zu Labortests und der Endprüfung werden alle Phasen vollständig inhouse abgewickelt, um gleichbleibende Qualität, langfristige Zuverlässigkeit und konsequent installateurorientierte Lösungen zu gewährleisten.

F&E und TECO LAB: Innovation entsteht und wird intern validiert

Das technologische Herzstück von TECO ist der Bereich Forschung & Entwicklung.

Hier arbeiten Ingenieure und spezialisierte Techniker intern an der Entwicklung innovativer Lösungen für Wasser- und Gasanlagen, dank des TECO LAB.

Über 35 Jahre Entwicklung: Patente, Auszeichnungen und Meilensteine

Die Geschichte von TECO ist geprägt von Meilensteinen, die einen kontinuierlichen Innovationsprozess widerspiegeln, mit Sicherheit stets im Mittelpunkt der Produktentwicklung:

1992 : DVGW-Zertifizierung für Gasarmaturen und thermische Auslöseeinrichtungen

: für Gasarmaturen und thermische Auslöseeinrichtungen 1995 : Design Plus Award für die Sicherheitseinrichtung FIREBAG®

: Design Plus Award für die Sicherheitseinrichtung FIREBAG® 2008 : Erstes Patent für das Schnellverbindungssystem FASTEC®

: Erstes Patent für das Schnellverbindungssystem FASTEC® 2015 : Einführung von Soft Turn, einem innovativen, blockierfreien Kugelabsperrsystem

: Einführung von Soft Turn, einem innovativen, blockierfreien Kugelabsperrsystem 2025: K-BLOC®, ein neues modulares Montagesystem für Sanitär- und Hydraulikanlagen

Qualität und Umwelt: ein zertifiziertes Engagement

TECO ist seit 1999 nach ISO 9001 zertifiziert und hat 2024 die Zertifizierung ISO 14001:2015 für das Umweltmanagementsystem erhalten.

Ein konsequenter Weg, der das Engagement des Unternehmens für zuverlässige, sichere und nachhaltige Prozesse unterstreicht.

Möchten Sie mehr über die TECO-Lösungen für Wasser- und Gasanlagen erfahren? Kontaktieren Sie uns ohne Zögern, wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.