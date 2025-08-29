Wenn es um die Sicherheit in Gasanlagen geht, ist die Zuverlässigkeit der Absperrkomponenten von entscheidender Bedeutung. Die Kugelhähne R2 Und R4 von TECO, beide DVGW-zertifiziert, stellen die ideale Lösung für den Einsatz mit flexiblen Schläuchen dar.

Maximale Sicherheit: Bajonettanschluss und Firebag®-Vorrichtung

Die R2 und R4 Kugelhähne sind mit einem Bajonettverschluss ausgestattet, der den Schlauchanschluss nur bei geschlossenem Kugelhahn ermöglicht und ein Öffnen bei nicht korrekt eingestecktem Schlauch verhindert.

Darüber hinaus integrieren sie das Firebag® - Sicherheitsvorrichtung: Im Brandfall wird der Gasfluss automatisch blockiert, sobald eine Temperatur von 100 °C erreicht wird – zum Schutz von Menschen und Umgebung.

Verfügbare Versionen

R2-Kugelhahn: geeignet für Außeninstallationen bis –20 °C und mit einem praktischen Griff ausgestattet.

R4-Kugelhahn: entwickelt für den Einsatz bis –40 °C.

Kompatibilität und Zuverlässigkeit

Die R2 und R4 Kugelhähne können in Anlagen verwendet werden, die mit Methan, Butan und Propan betrieben werden, und bieten die maximale Vielfalt an Nutzungsmöglichkeiten.

Mit den TECO-Lösungen für die Gasabsperrung können Installateure und Planer auf zertifizierte, sichere und zuverlässige Produkte vertrauen, die auch unter schwierigsten Bedingungen hohe Leistungen gewährleisten.

Möchten Sie mehr über die TECO- Lösungen zur Gasabsperrung erfahren? Kontaktieren Sie uns: wir sind jederzeit für Sie da!