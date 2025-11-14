Im Mittelpunkt steht die Installation. Aus dieser Perspektive hat TECO seine Lösungen für die sanitäre Verteilung im Fertigbau entwickelt, konzipiert, um Montagezeiten, Platzbedarf und Fehlerrisiken auf der Baustelle zu reduzieren.

Alle Komponenten sind DVGW-zertifiziert, kompakt und für die Offsite-Vorfertigung optimiert, was schnelle, sichere und reproduzierbare Installationen gewährleistet.

Dank der Integration in die BIM-Planung stellt TECO heute Planern und Installateuren praxisorientierte Werkzeuge für eine effizientere, digitale und koordinierte Projektplanung zur Verfügung.

Warum TECO für den Fertigbau die richtige Wahl ist

Offsite-Vormontage und wiederholbare Installation : konstante Qualität und minimiertes Fehlerrisiko in der Montagephase.

: konstante Qualität und minimiertes Fehlerrisiko in der Montagephase. FASTEC®-Verbindung : schnelle, sichere und werkzeuglose hydraulische Anschlüsse.

schnelle, sichere und werkzeuglose hydraulische Anschlüsse. Minimale Einbaumaße : kompakte und robuste Komponenten optimieren den verfügbaren Raum und vereinfachen die Montage auch in Techniknischen.

: kompakte und robuste Komponenten optimieren den verfügbaren Raum und vereinfachen die Montage auch in Techniknischen. Planungsflexibilität : modulares System, individuell konfigurierbar nach den tatsächlichen Anforderungen der Anlage.

: modulares System, individuell konfigurierbar nach den tatsächlichen Anforderungen der Anlage. Langzeitzuverlässigkeit: robuste Komponenten und DVGW-Standards gewährleisten dauerhaft konstante Leistung.

TECO BIM-Katalog für die digitale Planung

Zur Unterstützung der digitalen Planung im Fertigbau stellt TECO auf seiner Website einen umfangreichen BIM-Katalog zur Verfügung.

Im BIM-Katalog von TECO (Plattform Autodesk Revit) stehen kontinuierlich aktualisierte Produktbibliotheken zur Verfügung, die es ermöglichen:

Integration der TECO-Produkte in die digitalen Modelle der Projekte;

Zugriff auf strukturierte technische Daten für eine genaue Planung;

Optimierung von Planungszeiten und -kosten mit einer effizienteren und zuverlässigeren Planung.

Fertigbau und BIM: integrierte Effizienz

Die Kombination von Fertigbau und BIM markiert einen entscheidenden Schritt hin zu einem nachhaltigeren, präziseren und planbaren Bauwesen.

Mit seinen modularen und digitalen Lösungen bietet TECO den HVAC-Profis die Möglichkeit, Planung und Ausführung in einem integrierten Fluss zu vereinen, wodurch Fehler, Kosten und Bauzeiten reduziert werden.

Für weitere Informationen, kontaktieren Sie uns gerne: Das TECO-Team steht Ihnen jederzeit zur Verfügung.