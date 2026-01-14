TECO-Lösungen für den Fertigbau: Zuverlässigkeit, Effizienz und BIM-Planung
In diesem Kontext zeichnet sich TECO mit Lösungen für die Sanitärverteilung aus, die DVGW-zertifiziert sind und entwickelt wurden, um den Anforderungen an Schnelligkeit, Präzision und Anpassungsfähigkeit gerecht zu werden.
Dank der Integration der BIM-Planung stellt TECO Fachleuten heute konkrete Werkzeuge für eine noch effizientere und präzisere Planung zur Verfügung.
Modularität, geringer Platzbedarf, schnelle Installation
Die TECO-Lösungen für die sanitäre Verteilung im Fertigbau – DVGW-zertifiziert – sind so konzipiert, dass sie schnelle, sichere und kompakte Installationen gewährleisten, die sich sowohl in Unterputz- als auch in Wandinstallationen perfekt integrieren, den Platzbedarf reduzieren und die Arbeiten auf der Baustelle vereinfachen.
Die Vorteile der TECO-Lösungen für den Fertigbau
- Offsite-Vormontage und wiederholbare Installation: konstante Qualität und minimiertes Fehlerrisiko in der Montagephase.
- FASTEC®-Verbindung: schnelle, sichere und werkzeuglose hydraulische Anschlüsse.
- Maximale Sicherheit: hydraulischen Verbindungen können nur korrekt ausgeführt werden, wodurch das Fehlerrisiko auf ein Minimum reduziert wird.
- Geringer Platzbedarf: kompakte und robuste Komponenten minimieren den erforderlichen Bauraum.
- Hohe Planungsflexibilität: modulare Systeme, konfigurierbar entsprechend den tatsächlichen Anforderungen der Anlage.
BIM-Planung im Dienst des Fertigbaus
Zur weiteren Unterstützung von Planern und Installateuren stellt TECO auf seiner Website einen BIM-Katalog zur Verfügung. Die auf der Autodesk Revit-Plattform entwickelten digitalen Bibliotheken ermöglichen:
- die einfache Integration von TECO-Produkten in digitale Modelle;
- den Zugriff auf strukturierte und vollständige Daten für eine noch präzisere Planung;
- die Optimierung von Planungszeiten und -kosten.
Die BIM-Integration stellt einen wichtigen Fortschritt für die Welt des Fertigbaus dar: Sie fördert eine intelligentere Planung, verkürzt die Realisierungszeiten und steigert die operative Effizienz.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne: Wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung.