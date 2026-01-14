Im Fertigbau sind die Zeitfenster eng, die Platzverhältnisse von Anfang an definiert und jede Änderung auf der Baustelle wirkt sich direkt auf Kosten und Organisation aus. Deshalb muss die sanitäre Verteilung kompakt, wiederholbar und schnell zu installieren sein, mit zuverlässigen und leicht integrierbaren Komponenten.

In diesem Kontext zeichnet sich TECO mit Lösungen für die Sanitärverteilung aus, die DVGW-zertifiziert sind und entwickelt wurden, um den Anforderungen an Schnelligkeit, Präzision und Anpassungsfähigkeit gerecht zu werden.

Dank der Integration der BIM-Planung stellt TECO Fachleuten heute konkrete Werkzeuge für eine noch effizientere und präzisere Planung zur Verfügung.

Modularität, geringer Platzbedarf, schnelle Installation

Die TECO-Lösungen für die sanitäre Verteilung im Fertigbau – DVGW-zertifiziert – sind so konzipiert, dass sie schnelle, sichere und kompakte Installationen gewährleisten, die sich sowohl in Unterputz- als auch in Wandinstallationen perfekt integrieren, den Platzbedarf reduzieren und die Arbeiten auf der Baustelle vereinfachen.

Die Vorteile der TECO-Lösungen für den Fertigbau

Offsite-Vormontage und wiederholbare Installation : konstante Qualität und minimiertes Fehlerrisiko in der Montagephase.

: konstante Qualität und minimiertes Fehlerrisiko in der Montagephase. FASTEC®-Verbindung : schnelle, sichere und werkzeuglose hydraulische Anschlüsse.

schnelle, sichere und werkzeuglose hydraulische Anschlüsse. Maximale Sicherheit : hydraulischen Verbindungen können nur korrekt ausgeführt werden, wodurch das Fehlerrisiko auf ein Minimum reduziert wird.

: hydraulischen Verbindungen können nur korrekt ausgeführt werden, wodurch das Fehlerrisiko auf ein Minimum reduziert wird. Geringer Platzbedarf : kompakte und robuste Komponenten minimieren den erforderlichen Bauraum.

: kompakte und robuste Komponenten minimieren den erforderlichen Bauraum. Hohe Planungsflexibilität: modulare Systeme, konfigurierbar entsprechend den tatsächlichen Anforderungen der Anlage.

BIM-Planung im Dienst des Fertigbaus

Zur weiteren Unterstützung von Planern und Installateuren stellt TECO auf seiner Website einen BIM-Katalog zur Verfügung. Die auf der Autodesk Revit-Plattform entwickelten digitalen Bibliotheken ermöglichen:

die einfache Integration von TECO-Produkten in digitale Modelle;

den Zugriff auf strukturierte und vollständige Daten für eine noch präzisere Planung;

die Optimierung von Planungszeiten und -kosten.

Die BIM-Integration stellt einen wichtigen Fortschritt für die Welt des Fertigbaus dar: Sie fördert eine intelligentere Planung, verkürzt die Realisierungszeiten und steigert die operative Effizienz.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne: Wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung.