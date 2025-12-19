In Gasanlagen müssen Sicherheit, Zuverlässigkeit und einfache Wartung jederzeit kompromisslos gewährleistet sein.

Aus diesem Grund bietet TECO eine umfassende Palette an Kugelhähnen und Sets für Gaszähler, die entwickelt wurden, um die Arbeit der Installateure zu erleichtern und dauerhaft hohe Leistung zu gewährleisten, bei vollständiger Einhaltung der geltenden Normen.

Alle Lösungen sind DVGW-zertifiziert, als Garantie für Qualität und Konformität.

Das TECO-Sortiment für Einrohr- und Zweirohr-Gaszähler

Die TECO-Palette für Gaszähler umfasst:

G5 -Kugelhähne für Zweirohr-Gaszähler,

Montagekit KM3 ,

, G6-Kugelhähne für Einrohr-Gaszähler.

G5-Kugelhähne: die Lösung für Zweirohr-Gaszähler

Die G5-Kugelhähne sind speziell für Zweirohr-Gaszähler und entsprechen den Normen DIN EN 331 und DVGW G260.

Zu den wichtigsten Eigenschaften zählen:

Geprüft für Gasanlagen bis zu 100 % Wasserstoff .

. Erhältlich mit den Sicherheitseinrichtungen GST ® und FIREBAG ® .

® und ® Hebel mit Vorrichtung für Vorhängeschloss, zum Schutz vor Manipulationen.

zum Schutz vor Manipulationen. Größen DN20–DN50, für Wohn- und Industrieanwendungen.

KM3: Komplettes Montagekit für Zweirohr-Gaszähler

KM3 ist ein Montagekit für Zweirohr-Gaszähler, ausgestattet mit einem Hebel mit Vorrichtung für Vorhängeschloss.

Hauptmerkmale:

Kugelhähne zertifiziert nach DIN EN 331 und DVGW G260 .

und . Verfügbar mit Sicherheitseinrichtungen GST® oder FIREBAG® .

oder . Kompatibel mit Methan, Butan, Propan und bis zu 100% Wasserstoff .

. Set bestehend aus verzinkter Stahlkonsole mit verschiedenen Kombinationen von Anschlüssen und/oder Absperr-Kugelhähnen.

G6-Kugelhähne: zuverlässige Absperrung für Einrohr-Gaszähler

Die G6-Kugelhähne sind für Einrohr-Gaszähler ausgelegt, zertifiziert nach DIN EN 331 und DIN 3376‑2 und mit verschließbarer Langlochöffnung ausgestattet.

Erhältlich mit den Sicherheitseinrichtungen GST® oder FIREBAG .

oder . Sortiment umfasst die gerade Ausführung mit verzinkter Stahl-Zählerkonsole sowie die Winkelausführung .

mit verzinkter Stahl-Zählerkonsole sowie die . Geeignet für Anlagen mit Methan, Butan, Propan und bis zu 100% Wasserstoff.

TECO-Lösungen für eine sichere Verwaltung des Gaszählers

Mit seiner umfassenden Palette an Kugelhähnen und Montagesets für Gaszähler bietet TECO Installateuren Lösungen:

zertifiziert und konform mit europäischen Normen ,

, einfach zu installieren ,

, für eine lange Lebensdauer ausgelegt.

Ein Ansatz, der Sicherheit, Praktikabilität und Zuverlässigkeit in den Mittelpunkt stellt und die tägliche Arbeit der Fachkräfte im Gasbereich unterstützt.

Möchten Sie mehr über die Kugelhähne für Gaszähler und die weiteren TECO-Lösungen zur Gasabsperrung erfahren? Kontaktieren Sie uns, wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.