In modernen Sanitäranlagen muss die Erfassung von Warm- und Kaltwasser zuverlässig, übersichtlich und einfach zu handhaben sein, auch bei begrenztem Platz in Technikräumen. Im Wohnbereich stehen Kompaktheit, Zugänglichkeit und eine schnelle Montage im Mittelpunkt.

Das K4CC-Kit von TECO ist ein Unterputz-Wasserzähler-Set mit Absperrkugelhähnen, vormontiert in einer wartungsfreundlichen Sandwichbox, ausgestattet mit dem schnellen FASTEC®-Verbindungssystem und wandbündigen Abdeckplatten für ein sauberes und elegantes Erscheinungsbild.

Das System ist zudem mit dem elektrischen Stellantrieb der Serie E100 motorisierbar und ermöglicht so die Steuerung von Öffnung und Schließung auch aus der Ferne.

Zwei Versionen für unterschiedliche Anforderungen: K4CC MONO und K4CC DUO

Um verschiedenen Projektanforderungen gerecht zu werden, ist K4CC in zwei Versionen erhältlich:

K4CC MONO: bestehend aus einem Volumenzähler (oder alternativ einem Anschlussstück) und einem Kugelhahn;

K4CC DUO: bestehend aus zwei Volumenzählern (oder alternativ zwei Verbindungskupplungen) und zwei Kugelhähnen.

Herausnehmbare Technopolymer-Kugel mit vollem Durchgang: dauerhaft konstante Leistung

Die Kugelhähne des K4CC-Kits verfügen über eine Absperrgruppe mit einer antiblockierenden Technopolymer-Kugel und vollem Durchgang. Sie ist so ausgelegt, dass ein dauerhaft niedriger Betätigungsaufwand sowie konstante Leistungswerte, auch nach längeren Stillstandszeiten, gewährleistet sind.

In Kombination mit speziell für den Kontakt mit Trinkwasser entwickelten Dichtungen sorgt die Technopolymer-Kugel für:

Vermeidung von Kalk- und Ablagerungsbildung;

hohe Beständigkeit gegen Abrieb und Chlor;

Minimierung von Wasserstagnation, in Übereinstimmung mit dem DVGW-Arbeitsblatt W570.

Schnelle Montage, wandbündiges Design und smarte Steuerung

Dank kompakter Abmessungen und eleganter Abdeckplatten in vier Oberflächen (Schwarz Soft Touch, Weiß, Hochglanz verchromt und Silberfarben) lässt sich K4CC in nahezu jedes Wohnumfeld integrieren.

Das Kit erfüllt die technischen Anforderungen an Zirkulation und Komfort gemäß den geltenden Normen (UNI EN 806, UNI 9182:2014 und UNI 8065:2019).

Die Montage erfolgt schnell dank vormontierter Sandwichbox und des FASTEC®-Verbindungssystems, das sichere und schnelle Anschlüsse ermöglicht.

Für eine erweiterte Anlagensteuerung können die Kugelhähne auch nachträglich mit dem elektrischen Stellantrieb E100 ausgestattet werden. So ist eine Fernabschaltung des Wassers über die Integration in Hausautomationssysteme problemlos möglich.

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