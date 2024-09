TECO ist ein führender Hersteller innovativer, vormontierter Wasser- und Gaslösungen, deren hohe Qualität durch die DVGW-Zertifizierung belegt wird. Seit mehr als 35 Jahren setzt das Unternehmen auf zuverlässige Partnerschaften mit Kunden im In- und Ausland, was zu einer kontinuierlichen Expansion und einer starken globalen Präsenz geführt hat.

TECO hat seinen Hauptsitz im Herzen Norditaliens und kombiniert Leidenschaft mit technischem Know-how, um innovative Absperr- und Sicherheitssysteme für Wasser- und Gasanlagen in Haushalten und der Industrie zu entwickeln und zu produzieren. Was TECO besonders auszeichnet, ist die komplette Eigenentwicklung und -fertigung der Produkte, was höchste Qualität und maßgeschneiderte Lösungen gewährleistet.

Die Produktion zeichnet sich durch hochgradig automatisierte und streng kontrollierte Prozesse aus. Mit Maschinen der neuesten Generation, gut organisierten Arbeitsabläufen und hellen, modernen Produktionsumgebungen wird sichergestellt, dass TECO stets auf dem neuesten Stand der Technik arbeitet.

Das firmeneigene Labor, TECO LAB, bildet das technologische Herzstück der Produktentwicklung. Hier arbeitet ein multidisziplinäres Team aus Ingenieuren und Materialwissenschaftlern eng zusammen, um innovative Ideen zu realisieren. Diese werden durch Simulation extremer Betriebsbedingungen gründlich getestet, um sicherzustellen, dass die Produkte selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen zuverlässig funktionieren.

Mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung und DVGW-zertifizierten Produkten ist TECO nun bereit, seine Expertise auch auf dem deutschen Markt weiter auszubauen.