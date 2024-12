TECO präsentiert die ULTRA, eine DVGW-zertifizierte Unterputzabsperrarmatur, die folgende Vorteile vereint:

Einfache Installation,

Benutzerfreundlichkeit,

Elegantes Design.

Einfache Installation

Die ULTRA verfügt über ein maßgeschneidertes, abschneidbares Rohr, das eine Installation ohne Verlängerungen ermöglicht und sich flexibel an die gewünschte Einbautiefe anpasst. Erhältlich sowohl in der Gewindeversion als auch in der FASTEC®-Version – das sichere und schnelle TECO-Verbindungssystem, das ohne Werkzeuge ausgeführt werden kann – vereinfacht ULTRA jeden Installationsschritt.

Benutzerfreundlichkeit

Die ULTRA ist mit einer Anti-Blockierkugel ausgestattet, die eine lange Zuverlässigkeit garantiert, ohne dass die Kugel regelmäßig bewegt werden muss. Die Kugeln sind so konstruiert, dass sie abriebfest sind, die Bildung von Kalk verhindern und Wasserstagnation vermeiden, wodurch das Risiko einer Bakterienvermehrung, wie z.B. Legionellen, verringert wird. Dank des Top-Entry-Systems kann die Absperrgruppe vollständig entnommen werden, was die Wartung einfach und schnell macht.

Elegantes Design

Die äußeren Accessoires der ULTRA zeichnen sich durch ein elegantes, bündiges Design aus und sind in vier verschiedenen Ausführungen erhältlich, um sich harmonisch in jede Umgebung einzufügen. Zusätzlich bieten die optionalen Rahmen eine Abdeckung für mögliche Unregelmäßigkeiten in der Wandverkleidung und verleihen so einen zusätzlichen praktischen und ästhetischen Touch.

Möchten Sie mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns, wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung