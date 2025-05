TECO, ein führendes Unternehmen in der Herstellung innovativer Lösungen für Wasser und Gas mit über 35 Jahren Erfahrung, wird an der 15. Ausgabe der ISH-Nachlese Messe teilnehmen, die am Donnerstag, den 22., und Freitag, den 23. Mai in Dresden stattfindet.

Mit Sitz im Herzen Norditaliens entwickelt und produziert TECO Produkte zur Absperrung in Wasser- und Gasanlagen, zertifiziert nach DVGW-Standards.

Die Wasser- und Gasventile sowie Zähler von TECO bieten Installateuren zuverlässige, langlebige, sichere und einfach zu installierende Lösungen.

Besuchen Sie uns am Stand 160 – Halle 4, wo Sie unsere neuesten Innovationen und bewährtesten Lösungen entdecken können.

Schauen Sie vorbei – wir freuen uns auf Sie!

Möchten Sie mehr über TECO erfahren? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!