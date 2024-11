TECO: Das Must-Have für moderne Badezimmer

Der Absperrhahn von TECO ist ein unverzichtbares Element in jedem Planungsprojekt und sollte in der Bauvorschrift nicht fehlen – insbesondere in modernen Badezimmern. Die schlanken, wandbündigen Accessoires sind in vier ansprechenden Oberflächenveredelungen erhältlich und fügen sich harmonisch in jede Umgebung ein.