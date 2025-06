TECO wird als Aussteller an der Neuheitenschau 2025 teilnehmen – einer bedeutenden Fachveranstaltung der GC-Gruppe, die am Donnerstag, den 26., und Freitag, den 27. Juni 2025 in Berlin stattfindet.

Die Messe ist ein zentrales Branchenevent für den SHK-Sektor und bietet die ideale Gelegenheit, die Neuheiten aus dem TECO-Sortiment kennenzulernen, sich über Markttrends auszutauschen und neue Kooperationsmöglichkeiten zu besprechen.

Besuchen Sie uns in Halle 7 – Stand 500, um unsere Lösungen aus nächster Nähe zu entdecken und mehr über unsere speziell für den deutschen Markt entwickelten Innovationen zu erfahren.

Das TECO-Team freut sich auf Ihren Besuch in Berlin!

Fragen oder Interesse an weiteren Informationen? Kontaktieren Sie uns – wir helfen Ihnen gerne weiter!