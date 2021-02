„Mit dem Erwerb der Abionik Gruppe diversifizieren wir unser Portfolio im Marktsegment der Wasserwirtschaft zielgenau und verfolgen konsequent unsere strategische Ausrichtung als Lösungsanbieter in Bezug auf die Behandlung von Wasser und Abwasser. Mit ihrem starken Fokus auf energieeffiziente und nachhaltige Produkte teilt die Abionik Gruppe unsere Werte, die wir als Träger des deutschen Nachhaltigkeitspreises 2021 vertreten, zu 100 Prozent“, erklärt Oliver Hermes, Vorstandsvorsitzender und CEO der Wilo Gruppe. „Das Weltklima braucht Pioniere. Wir haben bei Wilo den Anspruch nicht nur das Thema Energieeffizienz voranzutreiben, sondern zugleich ein Klimaschutz- und digitaler Pionier zu sein. Wir sind davon überzeugt, dass die intelligentesten Produkte auch die energieeffizientesten sind. Folglich stehen Digitale Transformation, Energieeffizienz und Klimaschutz in einer festen Korrelation“, ergänzt der Wilo-Vorstandsvorsitzende.

Mit den Produkten der Abionik Gruppe, dem bestehenden Portfolio von Wilo und dem 2016 erworbenen Unternehmen GVA bietet Wilo den Kunden künftig ein deutlich breiteres Anwendungsspektrum in den Marktsegmenten Wasserwirtschaft und Industrie. „Mit dieser Ergänzung unseres bestehenden Portfolios erweitern wir unsere Lösungsanbieterkompetenz und geben in diesem spezifischen Bereich die Antworten auf die globalen Herausforderungen des Klimawandels und der Wasserknappheit“, so Dr. Patrick Niehr, Mitglied des Vorstands und CCO der Wilo Gruppe.

Daniel Crawford, CEO der Abionik Gruppe ergänzt: „Alle Produkte und Dienstleistungen von ABIONIK - von der integrierten Kompaktkläranlage bis zu hocheffizienten Filtermodulen - sind darauf ausgerichtet, den Ressourcen- und Energieverbrauch, Schadstoffe und sonstige Verschmutzungen nachhaltig zu reduzieren. Somit ergänzen sich Wilo und ABIONIK hervorragend als unternehmerische Partner, um für unsere Kunden weiteren Mehrwert zu generieren.“

Mathias Weyers, Mitglied des Vorstands und CFO der Wilo Gruppe, zeigte sich sehr zufrieden über den neuesten Zugang zur Wilo Gruppe. „Mit der Abionik Gruppe haben wir höchst profitable und innovative Unternehmen erworben, deren Produkte gut in unser bestehendes Portfolio passen. Wir konzentrieren uns jetzt auf die erfolgreiche Integration in die Wilo Gruppe und freuen uns auf die Zusammenarbeit“, so Mathias Weyers.