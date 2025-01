Technologieoffen für eine nachhaltige Wärmewende: AFRISO auf der ISH 2025

Das Thema Technologieoffenheit rückt AFRISO anlässlich der Weltleitmesse ISH in Frankfurt am Main (17. bis 21. März 2025) in den Fokus. In Halle 9.1, Stand E32, zeigt das Unternehmen innovative Produkte und praxisnahe Lösungen für das SHK-Handwerk, die zum Gelingen einer nachhaltigen, sicheren Wärmewende beitragen.