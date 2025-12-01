17.12.2025  Stellenangebot Alle News von Dornbracht

Dornbracht sucht Technischer Redakteur (m/w/d)

Dornbracht steht als Premiummarke für Designarmaturen und -accessoires in Bad/Spa und Küche. Hightech und Handarbeit, Design und Digitalität, Standorttreue „Made in Germany“ und globales Handeln vereinen wir in unserem Familienunternehmen. Offenheit für Neues, flache Hierarchien und der ständige Wandel prägen dabei das Miteinander. Freuen Sie sich auf abwechslungsreiche Aufgaben, die Sie in einem engagierten Team angehen. Die Begeisterung für innovative Technologien sowie Manufakturqualität auf höchstem Niveau wird bei uns von mehr als 800 Mitarbeitenden tagtäglich gelebt.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen Technischen Redakteur (m/w/d) - Standort Iserlohn, 58640

Art der Stelle: Vollzeit & unbefristet - mobiles Arbeiten möglich 

Deine Benefits als Technischer Redakteur (m/w/d) bei Dornbracht

  • Sinnstiftende und abwechslungsreiche Tätigkeit und Verantwortung: Du hast bei uns die Möglichkeit, aktiv an der Weiterentwicklung von Dokumentationen und digitalen Informationslösungen mitzuwriken
  • Arbeiten für eine starke Marke: Du wirst Teil einer international renommierten Luxusmarke, die für Qualität, Innovation und Ästhetik steht
  • Flexibilität & Work-Life-Balance: Mobiles Arbeiten bis zu 3 Mal die Woche und flexible Arbeitszeiten
  • Moderne Unternehmenskultur: Ein offenes, fröhliches Team, das gemeinsam an klaren Zielen arbeitet und auch mal zusammen lacht
  • Führung auf Augenhöhe: Wir schätzen deine Expertise und fördern Eigeninitiative, geben Raum für kreative Ideen und persönliche Weiterentwicklung
  • Events, Projekte & Weiterbildung: Spannende Projekte, internationale Kampagnen und vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten, die dich fachlich und persönlich weiterbringen
  • Attraktive Bike-Leasing-Konditionen: Auch privat mobil? Nutze unsere exklusiven Konditionen fürs Bike-Leasing
  • Das ist für uns selbstverständlich: 30 Tage Urlaub, frisches Obst, Wasserspender, ein herzliches Miteinander sowie Zuschüsse zur Altersvorsorge und Gesundheitsangebote

Deine Aufgaben als Technischer Redakteur (m/w/d) bei Dornbracht

  • Konzeption, Erstellung und Pflege von Montage-, Planungs- und Reparaturanleitungen sowie zugehörigen 2D-Planungsdaten
  • Koordination von Video-Umsetzungen und Abstimmung von Übersetzungsdienstleistungen mit externen Partnern
  • Selbständige Recherche technischer Informationen und Richtlinien
  • Projektmanagement und Steuerung aller notwendigen Abstimmungs- und Freigabeprozesse
  • Prozessbegleitung bei der Druckabwicklung und Umsetzung von Change Requests in technischen Dokumenten
  • Pflege des Homepage-Dokumentencenters sowie Mitarbeit an der Weiterentwicklung digitaler Informationsangebote
  • Einbringen eigener Ideen zur Optimierung von Strukturen, Abläufen und Nutzererlebnissen

Dein Profil als Technischer Redakteur (m/w/d) bei Dornbracht

  • Abgeschlossenes Studium oder vergleichbare Qualifikation in Technischer Redaktion
  • Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Technische Redaktion
  • Technisches Verständnis, idealerweise in Sanitärindustrie oder Wasserwirtschaft
  • Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
  • Erfahrung mit Adobe InDesign/Illustrator und SolidWorks Composer oder ähnlicher Software
  • Freude an der verständlichen und anschaulichen Vermittlung komplexer technischer Inhalte
  • Interesse an digitalen Medien und modernen, interaktiven Informationslösungen
  • Strukturierte, eigenverantwortliche und lösungsorientierte Arbeitsweise
  • Teamgeist, Kommunikationsfreude und Innovationsbereitschaft

Du möchtest komplexe Technik verständlich machen und die Zukunft unserer Dokumentation aktiv mitgestalten? Dann werde Teil unseres offenen, engagierten Teams – wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Dornbracht Group

Frau Dimitra Tingili, Human Capital | Köbbingser Mühle 6, D-58640 Iserlohn 
dtingili(at)dornbracht.com

Dornbracht GmbH & Co. KG
Köbbingser Mühle 6
58640 Iserlohn
Deutschland
Telefon:  +49 2371 8899 900
www.dornbracht.com/de
