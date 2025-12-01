Dornbracht sucht Technischer Redakteur (m/w/d)
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen Technischen Redakteur (m/w/d) - Standort Iserlohn, 58640
Art der Stelle: Vollzeit & unbefristet - mobiles Arbeiten möglich
Deine Benefits als Technischer Redakteur (m/w/d) bei Dornbracht
- Sinnstiftende und abwechslungsreiche Tätigkeit und Verantwortung: Du hast bei uns die Möglichkeit, aktiv an der Weiterentwicklung von Dokumentationen und digitalen Informationslösungen mitzuwriken
- Arbeiten für eine starke Marke: Du wirst Teil einer international renommierten Luxusmarke, die für Qualität, Innovation und Ästhetik steht
- Flexibilität & Work-Life-Balance: Mobiles Arbeiten bis zu 3 Mal die Woche und flexible Arbeitszeiten
- Moderne Unternehmenskultur: Ein offenes, fröhliches Team, das gemeinsam an klaren Zielen arbeitet und auch mal zusammen lacht
- Führung auf Augenhöhe: Wir schätzen deine Expertise und fördern Eigeninitiative, geben Raum für kreative Ideen und persönliche Weiterentwicklung
- Events, Projekte & Weiterbildung: Spannende Projekte, internationale Kampagnen und vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten, die dich fachlich und persönlich weiterbringen
- Attraktive Bike-Leasing-Konditionen: Auch privat mobil? Nutze unsere exklusiven Konditionen fürs Bike-Leasing
- Das ist für uns selbstverständlich: 30 Tage Urlaub, frisches Obst, Wasserspender, ein herzliches Miteinander sowie Zuschüsse zur Altersvorsorge und Gesundheitsangebote
Deine Aufgaben als Technischer Redakteur (m/w/d) bei Dornbracht
- Konzeption, Erstellung und Pflege von Montage-, Planungs- und Reparaturanleitungen sowie zugehörigen 2D-Planungsdaten
- Koordination von Video-Umsetzungen und Abstimmung von Übersetzungsdienstleistungen mit externen Partnern
- Selbständige Recherche technischer Informationen und Richtlinien
- Projektmanagement und Steuerung aller notwendigen Abstimmungs- und Freigabeprozesse
- Prozessbegleitung bei der Druckabwicklung und Umsetzung von Change Requests in technischen Dokumenten
- Pflege des Homepage-Dokumentencenters sowie Mitarbeit an der Weiterentwicklung digitaler Informationsangebote
- Einbringen eigener Ideen zur Optimierung von Strukturen, Abläufen und Nutzererlebnissen
Dein Profil als Technischer Redakteur (m/w/d) bei Dornbracht
- Abgeschlossenes Studium oder vergleichbare Qualifikation in Technischer Redaktion
- Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Technische Redaktion
- Technisches Verständnis, idealerweise in Sanitärindustrie oder Wasserwirtschaft
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
- Erfahrung mit Adobe InDesign/Illustrator und SolidWorks Composer oder ähnlicher Software
- Freude an der verständlichen und anschaulichen Vermittlung komplexer technischer Inhalte
- Interesse an digitalen Medien und modernen, interaktiven Informationslösungen
- Strukturierte, eigenverantwortliche und lösungsorientierte Arbeitsweise
- Teamgeist, Kommunikationsfreude und Innovationsbereitschaft
Du möchtest komplexe Technik verständlich machen und die Zukunft unserer Dokumentation aktiv mitgestalten? Dann werde Teil unseres offenen, engagierten Teams – wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Dornbracht Group
Frau Dimitra Tingili, Human Capital | Köbbingser Mühle 6, D-58640 Iserlohn
dtingili(at)dornbracht.com