Gebäude mit hohen Anforderungen an Funktionalität und Hygiene brauchen elektronische Produkte und ein Armaturenmanagement, das den Überblick behält. Wasser- und Energiesparen sowie die Reduktion von Wartungs- und Betriebskosten gehören heute zu den üblichen Voraussetzungen bei der Planung und Modernisierung von Sanitärräumen. Nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik muss die Hygiene des Trinkwassers zu jeder Zeit durch einen bestimmungsgemäßen Betrieb gewährleistet sein. Die CONTI Sanitärarmaturen GmbH produziert nicht nur Dusch- und Waschtischarmaturen für öffentliche und halböffentliche Gebäude; mit dem CNX Wassermanagement-System bietet CONTI+ auch ein automatisches Armaturenmanagement für elektronische Duschen, Waschtisch- und Urinalarmaturen an, das bereits seit vielen Jahren technisch bewährt und einfach anzuwenden ist. Dabei können alle Funktionen zentral über nur eine Bedieneinheit via PC, Tablet oder Smartphone gesteuert werden.

Das CNX Wassermanagement-System von CONTI+ ist in der Lage, den hohen Anspruch an Trinkwasserqualität durch normgerechte Anwendung von Hygienefunktionen zu sichern und zu protokollieren. An jeder einzelnen Entnahmestelle können sowohl Hygienespülungen als auch die thermische Desinfektion komfortabel ferngesteuert gemäß DVGW W551 ausgelöst werden. Über die zentrale Steuerung lässt sich einmalig oder über fest definierte Betriebszeiten das Wasser abstellen, sollten Handwerker oder Reinigungspersonal vor Ort sein. Armaturenparameter wie die Laufzeit des Wasserflusses können individuell abgestimmt und somit der Wasser- und Energieverbrauch optimiert und effektiv Kosten gespart werden. In das System können bis zu 150 elektronische Dusch-, Waschtisch- und Urinalarmaturen eingebunden werden. Alle Aktionen werden manipulationsfrei protokolliert und dienen als Nachweis bei entsprechenden Kontrollen. Auch die einfache Anpassung an veränderte Betriebsbedingungen oder den Hygienestatus sind über das System möglich. In Kombination mit berührungslos zu bedienenden Armaturen wird die Hygiene in allen Wasch- und Duschräumen sichergestellt – zu jeder Zeit und lückenlos dokumentiert.

Besonders praktisch bei Sanierungen und Modernisierungen: Die Topologie von älteren CONTI+ Systemen lässt sich bei Umrüstungen auf das aktuelle CNX-Wassermanagement-System meist problemlos nutzen. Das spart zusätzlich Geld und Zeit.