Die neue Ausgabe der BADEzeit ist da – prall gefüllt mit inspirierenden Produktneuheiten und Designideen für das moderne Badezimmer. Unter dem Motto „Technik trifft Ästhetik“ präsentieren führende Marken, wie sich moderne Badtechnik und stilvolles Design zu einem harmonischen Raumkonzept verbinden - für ein Badezimmer, das nicht nur funktioniert, sondern begeistert.

Geberit setzt neue Maßstäbe im Bereich WC-System 2025. Drei perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten: Die weiterentwickelte TurboFlush-Keramik, das neue Duofix WC-Element und die elegante Sigma40-Betätigungsplatte sorgen für mehr Spülkomfort, Reinigungsfreundlichkeit und Designvielfalt. Leiser, leistungsstärker und montagefreundlicher als je zuvor!

Kermi überzeugt mit KermiGLUE, der cleveren Alternative zur herkömmlichen Montage. Duschabtrennungen lassen sich dank innovativer Klebetechnik schnell, einfach und dauerhaft befestigen - ganz ohne Bohren. Ideal für die Serien LIGA, WALK-IN XB und WALK-IN XC.

Auch FORMAT präsentiert bodenebene Duschwannen, die durch puristische Optik und barrierefreien Komfort begeistern. In Kombination mit den FORMAT Tec Duschrinnen und eleganten Walk-In Duschen wird selbst das kleinste Bad zur großzügigen Wohlfühloase.

Kaldewei erweitert sein Portfolio um die neue Duschrinne FlowPoint Zero. Nach dem Erfolg der FlowLine Zero setzt Kaldewei erneut Maßstäbe in Sachen Design und Funktionalität. Die elegante Neuheit vereint edle Ästhetik mit technischer Perfektion - für eine neue Generation bodengleicher und barrierefreier Duschplätze.

Tauchen Sie ein in die Welt der Badgestaltung und lassen Sie sich von der neuen BADEzeit inspirieren. Die Ausgabe ist ab sofort online unter www.badezeit.ede.de/downloads/ verfügbar.