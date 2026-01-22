Für noch mehr Gestaltungsfreiheit im Bad präsentiert TECE auf den Frühjahrsmessen Duschflächen aus Mineralguss in verschiedensten Strukturen, Formen und Farben. Bildrechte: TECE SE

TECE setzt auch in diesem Jahr auf den direkten Austausch mit der Branche und wird 2026 auf den drei wichtigen regionalen Fachmessen vertreten sein. Das Unternehmen präsentiert sich mit seinem breiten Produktportfolio auf der SHK+E in Essen vom 17. bis 20. März 2026 sowie auf der IFH Intherm in Nürnberg vom 14. bis 17. April 2026, später im Jahr dann noch auf der GET NORD in Hamburg. Damit bekennt sich TECE klar zur Bedeutung von Fachmessen als zentrale Plattformen für Information, Beratung und Dialog.

„Für TECE sind Messen ein fester Bestandteil der Marktbearbeitung“, sagt Peter Gormanns, seit Beginn des Jahres neuer Vertriebsleiter bei TECE. „Der persönliche Austausch mit Handwerk, Fachhandel, Planern und unseren Partnern aus der Branche ist durch nichts zu ersetzen. Gerade in einem technisch anspruchsvollen Umfeld wie der Gebäudetechnik brauchen Gespräche Raum und Zeit.“

Dialog fördern und direkten Kontakt leben

Während sich einige Unternehmen der SHK-Branche zunehmend aus dem Messegeschehen zurückziehen, bleibt TECE bewusst präsent. Für das Unternehmen sind Fachmessen wichtige Treffpunkte, um Nähe zum Markt zu zeigen, Feedback aufzunehmen und den Dialog mit bestehenden und neuen Partnern zu pflegen. Der direkte Kontakt ermöglicht es, Anforderungen aus der Praxis besser zu verstehen und Entwicklungen einzuordnen.

Plattform für fachlichen Austausch und Stärkung der Marktpräsenz

Auf beiden Messen zeigt TECE einen Querschnitt seines Produktportfolios aus den Bereichen Sanitär- und Installationstechnik. Im Vordergrund steht dabei die Bandbreite der Lösungen und deren Einsatzmöglichkeiten im Planungs- und Ausführungsalltag. Es warten eine Vielzahl an Produktneuheiten und Messe-Highlights auf die Besucher. Wie zum Beispiel Duschflächen aus Mineralguss, neue Oberflächen bei WC-Betätigungen und vieles mehr.

Mit der Teilnahme an den Regionalmessen richtet sich TECE gezielt an das Fachhandwerk sowie an Planer und Entscheider aus der Technischen Gebäudeausrüstung. Die Frühjahrsmessen bieten dafür ein etabliertes Umfeld und hohe Relevanz innerhalb der Branche. TECE nutzt diese Plattformen, um den fachlichen Austausch zu intensivieren und seine Marktpräsenz weiter zu stärken.