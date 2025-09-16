Unter dem Motto „Zwei Marken. Eine Vision. Grenzenlose Möglichkeiten“ präsentieren TECE und hidrobox erstmals ihr gemeinsames Portfolio auf der Cersaie 2025. Bildquelle: TECE SE

Bologna, 22. bis 26. September 2025 – Auf der diesjährigen Cersaie präsentieren TECE und hidrobox nach der Integration von Absara Industrial SLU (hidrobox) in die TECE SE Gruppe erstmals ihr gemeinsames Angebot. Dieser Meilenstein markiert den Beginn einer neuen Ära, in der Design und Technik neue Dimensionen erreichen und eine ganzheitliche Lösung für den Badbereich bieten.

Die Integration von hidrobox in TECE basiert auf einem soliden Fundament gemeinsamer Werte: der Verpflichtung zu Qualität, Innovation und einer kundenorientierten Herangehensweise. Ihre Produkte ergänzen sich zu einem stimmigen und überzeugenden Angebot, das sich an Fachleute richtet, die nicht nur maßgeschneiderte, sondern wirklich individuelle Lösungen benötigen – eine Kombination aus hoher Funktionalität und anspruchsvollem Design.

Unter dem Motto „Zwei Marken. Eine Vision. Grenzenlose Möglichkeiten.“ verkörpert der gemeinsame Ausstellungsraum die nahtlose Verschmelzung zweier Marken, die sich jeweils durch technische Präzision und herausragendes Design auszeichnen. Der Stand unterstreicht die perfekte Synergie der Badlösungen von TECE und hidrobox und bietet ein einheitliches und visuell innovatives Angebot: Wandpaneele und Bodenbeläge werden mit einer superschlanken Duschrinne kombiniert, um eine maximale räumliche Wirkung zu erzielen, während Dusch-WC und Betätigungsplatte zusammen mit Waschbecken, Duschwanne und Badewanne ein ganzheitliches Badezimmererlebnis schaffen.

Zu den wichtigsten Neuvorstellungen auf der Cersaie 2025 gehören:

Integrierte Duschlösungen, welche die Duschrinnen von TECE und die Duschflächen von hidrobox kombinieren.

Neue aufeinander abgestimmte Oberflächen und Farben, die eine vollkommene Kontinuität in der Gestaltung des Badezimmers ermöglichen.

Fortschritte in der Produktentwicklung, wie beispielsweise das Dusch-WC TECEneo und die doppelte Duschfläche Loovers von hidrobox.

Am Mittwoch, dem 24. September, laden hidrobox und TECE außerdem zu einem besonderen Empfang an ihrem Stand ein, um sich bei der Presse und den Kunden zu bedanken, die mehr über ihre Integration erfahren möchten. Dies ist eine Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre Kontakte zu knüpfen, Ideen auszutauschen und die Möglichkeiten zu erkunden, die diese Integration eröffnet.

Besuchen Sie TECE und hidrobox im Pavilion 22, Stand B115 und entdecken Sie die Zukunft der Badgestaltung, bei der Design und Funktionalität in perfekter Synergie miteinander verschmelzen.