Zu Januar 2026 übernimmt Peter Gormanns die Verantwortung als Vertriebsleiter für den deutschen Markt der TECE SE. Bildquelle: TECE SE

Die TECE SE mit Sitz in Emsdetten stellt die Weichen für die Zukunft: Zu Januar 2026 übernimmt Peter Gormanns die Verantwortung als Vertriebsleiter für den deutschen Markt. Er folgt damit auf Peter Fehlings, der diese Funktion bisher zusätzlich zu seiner Tätigkeit im Vorstand innehatte.

Peter Gormanns wird von der Hans Sasserath GmbH & Co. KG (SYR), wo er über 27 Jahre als Vertriebs- und Marketingleiter tätig war, zur TECE SE wechseln. Mit seiner umfassenden Expertise in Vertrieb, Marktstrategie und Kundenbindung soll er die Marktposition des Unternehmens in Deutschland weiter stärken und ausbauen.

„Mit Peter Gormanns gewinnen wir eine erfahrene und in der Branche hochgeschätzte Persönlichkeit für TECE“, so Peter Fehlings, Sprecher des Vorstands der TECE SE. „Sein tiefes Marktverständnis und seine fundierte Erfahrung in Vertrieb und Marketing sind eine große Bereicherung für unsere Organisation.“

Gormanns tritt damit die Nachfolge zweier Führungspersönlichkeiten an: Vor Peter Fehlings hatte bereits Hans Joachim Sahlmann den deutschen Markt für TECE über drei Jahrzehnte erfolgreich aufgebaut und gestaltet.

Mit dieser Entscheidung setzt TECE auf eine starke Führung für den wichtigen Heimatmarkt – verbunden mit dem Anspruch, Bewährtes fortzuführen und zugleich frische Impulse einzubringen.