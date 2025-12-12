Die neue 4/2-Liter-Spülung von TECE bietet eine einfache und effektive Möglichkeit, den Wasserverbrauch im Bad deutlich zu reduzieren. Bereits installierte Uni und Base Spülkästen können mit dem optimierten Ablaufventil A2 nachgerüstet werden.

Mit der neuen 4/2-Liter-Spülung setzt TECE einen weiteren Meilenstein in Richtung effizienter Ressourcennutzung und bietet eine zukunftsweisende Lösung zur Wassereinsparung. Die innovative Funktion ergänzt das bewährte Ablaufventil A2 und ist für alle Uni und Base Spülkästen verfügbar – inklusive Nachrüstmöglichkeit für bestehende Anlagen.

Effizienz im Fokus – Wasser sparen leicht gemacht

Die neue 4/2-Liter-Spülung bietet eine einfache und effektive Möglichkeit, den Wasserverbrauch im Bad deutlich zu reduzieren. Der Clou: Bereits installierte Uni und Base Spülkästen können mit dem optimierten Ablaufventil A2 nachgerüstet werden. Das spart nicht nur Wasser, sondern auch Ressourcen, denn der Austausch kompletter Spülkästen entfällt. Durch die exakte Einstellung des Spülvolumens – 4 Liter für die Vollspülung und 2 Liter für die kleine Spülmenge – wird der Trinkwasserverbrauch für die Toilettenspülung, der derzeit rund 27 Prozent des täglichen Wasserverbrauchs ausmacht, spürbar gesenkt.

Zertifizierte Qualität für höchste Ansprüche

Die TECE Uni und Base Spülkästen mit der 4/2-Liter-Spülung sind nach DIN EN 14055 geprüft und tragen die höchste Zertifizierung des Unified Water Labels – ein europäisches System, das ressourcenschonende Produkte auszeichnet. Damit profitieren Kunden somit nicht nur von einer innovativen, sondern auch von einer offiziell anerkannten Lösung, welche den Anforderungen an zukunftsfähiges Bauen gerecht wird.

Einfache Integration und universeller Einsatz

Die Nachrüstbarkeit der 4/2-Liter-Spülung bietet dem SHK-Fachhandwerk maximale Flexibilität und Wirtschaftlichkeit. Die Einstellung des Ventils ist denkbar einfach: Mit einem Schieberegler am Ablaufventil A2 und der Anpassung des Füllstandes am Füllventil ist die Optimierung im Handumdrehen umgesetzt. Dabei bleibt genügend Restvolumen im Sicherheitstank erhalten, um sofortiges Nachspülen bei Bedarf zu gewährleisten. Johannes Strehlow, Manager Corporate Sustainability bei TECE, unterstreicht die Bedeutung der Innovation: „Es ist uns ein Anliegen, Verantwortung zu übernehmen, um langfristig nachhaltige Lösungen für unsere Kunden zu schaffen. Ein bewusster Umgang mit Ressourcen gepaart mit transparenter Kommunikation ist der Schlüssel für mehr Nachhaltigkeit im Bauwesen.“

Fazit: Verantwortungsvolle Lösungen für die Zukunft

Mit der 4/2-Liter-Spülung bietet TECE eine ebenso umweltfreundliche wie wirtschaftliche Antwort auf die Anforderungen an ein modernes und verantwortungsbewusstes Bauen. Die Innovation zeigt, wie einfache technische Anpassungen einen großen Beitrag zur Ressourcenschonung leisten können – und sorgt dafür, dass das SHK-Fachhandwerk für die Zukunft bestens gerüstet ist.