Wie gelingt es, junge Menschen für technische Berufe zu begeistern? Indem man ihnen echte Einblicke ermöglicht – und sie selbst anpacken lässt. Genau das verfolgt die TECE Academy mit ihrer jährlich stattfindenden Azubiwoche, die auch 2025 wieder erfolgreich umgesetzt wurde.

Rund um den TECE Campus in Emsdetten hatten angehende Anlagenmechaniker SHK aus regionalen Berufsschulen die Gelegenheit, einen Tag lang das Unternehmen kennenzulernen und praktische Erfahrungen zu sammeln. Das vielseitige Tagesprogramm setzte bewusst auf Praxisorientierung, Interaktivität und persönliche Begegnungen.

Praxisworkshops: Technik hautnah erleben

Im Mittelpunkt standen Praxisworkshops, in denen die Schüler die Produkte genauer unter die Lupe nehmen konnten. Im Workshop zur Vorwandtechnik traten die Teilnehmenden in kleinen Teams gegeneinander an, um eine TECEprofil Vorwandinstallation inklusive WC-Modul mit Spülkasten zu montieren. Die Herausforderung förderte Teamgeist, technisches Verständnis – und fand großen Anklang bei den Auszubildenden. „Gerade dieser Teil kommt immer besonders gut an“, so Michael Brinkschmidt, Referent der TECE Academy. „Die Azubis können zeigen, was sie draufhaben – und gleichzeitig sorgt der Wettbewerb für Energie, Motivation und echte Lernerfolge.“

Ein weiterer Schwerpunkt war der Workshop zur Entwässerungstechnik mit Fokus auf den fachgerechten Einbau von Duschprofilen und -rinnen sowie die praktische Anwendung von Verbundabdichtungen. Komplexe Inhalte wurden hier anschaulich und direkt anwendbar vermittelt.

Werksführung von Azubis für Azubis

Ein besonderes Highlight war erneut die Werksführung durch Produktion und Logistik – organisiert und moderiert von den eigenen TECE-Auszubildenden. Diese direkte Begegnung ermöglichte authentische Einblicke in die Arbeitswelt und förderte den Austausch auf Augenhöhe. „Was auf jeden Fall wertvoll ist, ist der Bezug zum Produkt, den die Schüler hier gewinnen“, stellte Andreas Fuhrken, Lehrer, Berufsbildende Schulen Osterholz-Scharmbeck, fest. „Das macht schon was aus, mal zu sehen, wo das, womit sie tagtäglich arbeiten, herkommt.“

Engagement für die Zukunft der Branche

Neben der praxisnahen Wissensvermittlung geht es TECE bei der Azubiwoche um mehr: Berufe sollen erlebbar gemacht, Interesse geweckt und Perspektiven eröffnet werden. Mit dem klaren Ziel, junge Talente für das SHK-Handwerk zu gewinnen und langfristig zu fördern.

Die Azubiwoche ist Teil des umfassenden Angebots der TECE Academy, dem unternehmenseigenen Forum für Weiterbildung, Wissensaustausch und Kompetenzaufbau in der SHK-Branche. Ob Planer, Architekten, Handwerker oder Quereinsteiger – TECE setzt auf den Dialog zwischen Theorie und Praxis, auf Augenhöhe und mit nachhaltigem Anspruch.