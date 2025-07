Grundsteinlegung in Novska

Mit einer feierlichen Zeremonie hat die TECE Gruppe die Grundsteinlegung für ihren neuen Produktions- und Logistikstandort in Novska (Kroatien) begangen. Über 110 geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft nahmen an der Veranstaltung teil – ein sichtbares Zeichen für die strategische Bedeutung dieses Projekts für das Unternehmen, die Region Slawonien und den Industriestandort Europa.

Zu den Ehrengästen zählten unter anderem der kroatische Wirtschaftsminister Ante Šušnjar, Arbeitsminister Marin Piletić, die Bürgermeisterin der Stadt Novska Marija Kušmiš, Vertreter nationaler Institutionen wie der Kroatischen Handelskammer und der Kroatischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, Kunden aus der Region sowie Projektpartner wie der Generalunternehmer ZTB Gradnja und das Architekturbüro ATP Zagreb.

Nach einem musikalischen Auftakt durch den lokalen Kulturverein KUD Subić begrüßte Dr. Michael Freitag, Vorstandsmitglied der TECE Gruppe, die Gäste und betonte in seiner Ansprache die strategische Tragweite der Investition: „Mit Novska schaffen wir nicht nur Kapazitäten für weiteres Wachstum – wir bekennen uns auch klar zur Produktion in Europa. Der Standort Kroatien ist für uns ein Brückenkopf für die Zukunft.“

Auch die Vertreter der kroatischen Regierung unterstrichen in ihren Reden die Bedeutung des Projekts: So betonte Arbeitsminister Marin Piletić vor dem Hintergrund des Ziels der Wirtschaftsförderung in der Region Slawonien die Bedeutung der engen Zusammenarbeit mit industriellen Investoren wie TECE.

Im Rahmen der Zeremonie unterzeichneten Bürgermeisterin Kušmiš sowie die TECE Vertreter Dr. Freitag und Alen Avdaković, Geschäftsführer der TECE Industrial d.o.o., die Grundsteinurkunde. Diese wurde anschließend in einer Zeitkapsel in das Fundament eingelassen – ein symbolischer Start für ein zukunftsorientiertes Industrieprojekt.

Das Bauprojekt: TECE Industrial d.o.o. in Novska

In Novska entsteht unter der Firmierung TECE Industrial d.o.o. ein hochmoderner neuer Produktions- und Logistikstandort. Geleitet wird die neue Gesellschaft von den Geschäftsführern Dr. Michael Freitag und Alen Avdakovic. Das Projekt markiert einen wichtigen Meilenstein in der Expansionsstrategie von TECE.

Der Zeitplan für das Bauvorhaben ist straff, aber klar definiert: Der offizielle Baubeginn war am 3. März 2025. Ein wichtiger Meilenstein ist die Schließung der kompletten Gebäudehülle, die bis zum 31. Dezember 2025 erfolgen soll. Ziel ist es, den Produktionsstart spätestens am 1. Juli 2026 zu realisieren.

Die Dimensionen des Neubaus spiegeln die Bedeutung des Standorts wider: Auf einem Grundstück von über 100.000 m² entstehen rund 9.100 m² Produktionsfläche, 6.800 m² Lager- und Logistikflächen sowie 1.600 m² moderne Verwaltungsbereiche.

In Novska wird TECE auf bewährte und zukunftsweisende Fertigungstechnologien setzen. Dazu gehören insbesondere der Kunststoff-Spritzguss, manuelle und halbautomatische Montageprozesse sowie eine hochmoderne, vollautomatische Edelstahlverarbeitung. Diese Technologien ermöglichen es TECE, flexibel auf Marktanforderungen zu reagieren und die gewohnt hohe Produktqualität sicherzustellen.

Strategische Standortwahl: Warum Novska?

Die Entscheidung für den Investitionsstandort Novska war das Ergebnis eines sorgfältigen und umfassenden Evaluierungsprozesses. TECE trifft Entscheidungen über Investitionen und Standorte stets mit einer langfristigen, strategischen Perspektive. Im Rahmen der Projektentwicklung wurden fünf Länder und insgesamt 30 verschiedene Standorte detailliert analysiert und verglichen.

Mehrere Schlüsselfaktoren gaben letztlich den Ausschlag für Novska: Die Stadt überzeugte durch eine dynamische und investorenfreundliche kommunale Verwaltungsstruktur. Die Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden gestaltete sich von Beginn an konstruktiv und zielorientiert.

Ein weiterer entscheidender Vorteil ist die hervorragende Infrastrukturanbindung des Standorts, insbesondere durch die direkte Nähe zur Autobahn. Dies gewährleistet effiziente Logistikprozesse und eine gute Erreichbarkeit für Mitarbeiter und Lieferanten.

Darüber hinaus überzeugte die starke Unterstützung des Projekts auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene. TECE erfuhr eine hohe Bereitschaft zur Zusammenarbeit und eine proaktive Begleitung durch die verschiedenen Institutionen. Nicht zuletzt spielten auch attraktive Förderprogramme für Investoren eine Rolle bei der finalen Standortentscheidung.

Starke Partnerschaften für ein erfolgreiches Projekt

Für die Realisierung dieses anspruchsvollen Bauprojekts setzt TECE auf die Expertise etablierter Partner. Als Generalunternehmer konnte die renommierte kroatische Baufirma ZTB Gradnja d.o.o. gewonnen werden, ein Unternehmen mit langjähriger Erfahrung in der Realisierung komplexer Industrieprojekte. Die architektonische und ingenieurtechnische Planung verantwortet ATP Zagreb arhitekti inženjeri d.o.o., ein renommiertes Architektur- und Ingenieurbüro mit internationalem Know-how.

Ausblick

Mit dem neuen Werk in Novska setzt TECE ein deutliches Zeichen für Wachstum, Internationalisierung und technologische Innovation. Das Projekt ist nicht nur eine bedeutende Investition in die eigene Zukunft, sondern auch ein klares Bekenntnis zum Produktionsstandort Europa. Das Projekt verspricht zudem positive Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung der Region Novska durch die Schaffung neuer Arbeitsplätze und die Stärkung lokaler Wertschöpfungsketten.