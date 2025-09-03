Die neuen Next Level-Produkte von tecalor innerhalb eines Tages kennenlernen und von Expertenwissen profitieren können Fachhandwerker jetzt deutschlandweit bei den kostenlosen Schulungen des Unternehmens.

Fachhandwerker können jetzt die neuen Next Level-Wärmepumpen von tecalor bis Ende September praxisorientiert kennenlernen. In den kostenlosen Vor-Ort-Seminaren in ganz Deutschland vermitteln Experten innerhalb eines halben Tages die wichtigsten Prozesse rund um Installation, Inbetriebnahme und Wartung der neuen Luft-Wasser-Wärmepumpen.

Der Heiztechnik- und Lüftungsspezialist tecalor präsentiert 2025 mit Next Level eine neue Produktgeneration: Wärmepumpen mit dem neuen, zukunftssicheren Kältemittel R290 ein breites Zubehörpaket und vieles mehr. „Unterm Strich können wir versprechen: Für unsere Fachpartner wird der Arbeitsalltag dank Next Level einfacher“, sagt Ingo Feistauer, Leiter Vertrieb Technik und Produktmanagement tecalor, „denn bei der Entwicklung der neuen Produktgeneration haben wir Feedback aus dem Markt akribisch umgesetzt.“

Praxisorientiertes Schulungsangebot

In den Next Level-Seminaren können Fachhandwerker die neue Produktgeneration live kennenlernen. Die kostenlosen Vor-Ort-Schulungen sind vor allem praxisorientiert: Produkte werden angeschlossen und in Betrieb genommen.

Die Teilnehmer erhalten insgesamt eine strukturierte Wissensvermittlung, die alle Aspekte der neuen Produkte abdeckt: von den grundlegenden Neuheiten über die Installation und Inbetriebnahme bis hin zur Wartung und optimalen Nutzung. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem innovativen Sicherheitskonzept für das Kältemittel Propan (R290).

Deutschlandweit vor Ort

Die Teilnahme an den Seminaren ist kostenlos. Die Termine finden in den Regionen Hannover, Wiesbaden, Recklinghausen, Lübeck, Leipzig, Mannheim und München statt. Weitere Infos zur Anmeldung und alle Termine sind in der tecalor-Toolbox unter der Kategorie „Schulungen“ verfügbar (www.tecalor.de/nextleveltour) und über den persönlichen Ansprechpartner im Außendienst.