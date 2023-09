Die Zentrale für Wärme und Trinkwasser sowie jetzt auch für Kühlung: In die neuen Wohnungsstationen

tecalor bietet mit den neuen Wohnungsstationen WS-4LC Plus eine Lösung aus einer Hand für Heizung, Warmwasserbereitung und Kühlung im Mehrfamilienhaus mittels Wärmepumpe.

Dass Wärmepumpen im Sommer Gebäude kühlen können, ist nicht neu. Selbst im Premiumsegment außergewöhnlich ist aber, dass in Mehrfamilienhäusern dank Wohnungsstation nicht nur Warmwasserbereitung und Heizung, sondern auch Kühlen möglich wird: Der Systemanbieter tecalor präsentiert in diesem Sommer erstmals skalierbare Systemlösungen aus einer Hand für diese drei Funktionen in Mehrfamilienhäusern bis 20 Wohneinheiten.

Alle Vorteile in einer Station

Wohnungsstationen bieten im Mehrfamilienhaus die Möglichkeit, einer wohnungsgenauen Verbrauchserfassung und -abrechnung. Gleichzeitig gewährleisten sie eine hohe Hygiene- und Betriebssicherheit durch die Trinkwasser­bereitung im Durchflussbetrieb. Die Wohnungsstationen der Reihe WS-4LC Plus von tecalor verbinden alle Vorteile einer zentralen Wärmeerzeugung mit einer dezentralen Trinkwarmwasserbereitung sowie der Zusatzfunktion des Kühlens.

Lösung mit Mehrwert

„Dieses System ist einfach und sicher zu realisieren“, betont Ingo Feistauer, Leiter Technik von tecalor. Die Taupunkt-Überwachung wurde beispielsweise direkt dezentral in der Wohnungsstation integriert. Gleichzeitig wird die Zahl der Schnittstellen reduziert. Diese skalierbare Lösung spart somit Zeit und Kosten bei Planung und Installation. Die komplette Versorgungstechnik für Warmwasser, Heizung und Kühlung kann in einer Wohnung platzsparend, service­freundlich und wartungsarm untergebracht werden. „Mit der WS-4LC Plus bieten wir die Lösung für eine zukunftssichere Trinkwarmwasserbereitung im Mehrfamilienhaus mit Mehrwert für das ganze Jahr“, betont Feistauer.

Vier Ausführungen für alle Fälle

Die neue Wohnungsstation mit Kühlfunktion gibt es in vier Ausführungen mit primärseitiger Leistung von 42 oder 50 Kilowatt sowie für Wasserqualitäten mit normaler und höherer Leitfähigkeit. Damit eignet sich die WS-4LC Plus für alle Mehrfamilienhäuser mit Wärmepumpe als zentrale Versorgungslösung.