Luftvolumenströme von 450 oder 600 Kubikmetern pro Stunde sind kein Problem für die neuen zentralen Lüftungs­geräte von tecalor. Montiert in Keller, Hauswirtschaftsraum oder Wohnung versorgen die Geräte der Reihe TVZ topline große Einfamilienhäuser oder Gewerbeobjekte mit frischer Luft. Kompakte Bauweise und ästhetisches Design bei einem Schallleistungspegel um die 50 dB(A) lassen viel Spielraum bei der Platzierung. Der Fachmann kann die Geräte auf der Baustelle mit wenigen Handgriffen von Rechts- auf Links-Variante umrüsten. Ferner sind die Luftanschlüsse an der Oberseite der Geräte platziert, was eine Montage in der oberen Wandhälfte ermöglicht und zusätzlichen Freiraum darunter schafft. Das als Fernbedienung herausnehmbare Bedienfeld mit einem Matrix-Display ermöglicht eine komfortable CO2-geregelte Lüftung. Ein Wochenpro­gramm oder die Feuchtesensor-Regelung passt die Lüftung dem jeweiligen Bedarf an.

Hoher Wirkungsgrad und ausgereifte Filter

Ein hocheffizienter Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher und der hohe elektrische Wirkungsgrad (SPI) des integrierten EC-Ventilators sorgen für einen ausbalancierten Luftvolu­men­strom, eine konstante Luftmengenregelung und einen hohen Frischluftkomfort. Die integrierte Bypass-Klappe im Zuluftstrang spart Energie und ermöglicht eine passive Kühlung oder Heizung. Auch auf die Filtertechnik wurde bei der Konstruktion großer Wert gelegt: Nebeneinander angeordnete Filter gewährleisten einen einfachen Filterwechsel. HEPA-Filter gegen SARS-CoV-2-Viren und Feinstaub sind als Zubehör erhältlich.

Mit Vorwärmung und Feuchtefühler

Beide Leistungsgrößen sind auch als Version mit integriertem Enthalpie-Wärmeübertrager erhältlich (TVZ 450 FRG/TVZ 600 FRG). Hierbei handelt es sich um einen lang­lebigen und hygienischen Polymer-Wärmetauscher mit hohem Feuchterückgewinnungsgrad. Der Feuchtekühler kann zur feuchteabhängigen Regelung des Luftvolumenstroms genutzt werden. Ein durchdachter Kondensatablauf ermöglicht auch den Einsatz in klimatisierten Räumen.