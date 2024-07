Menschen können „schlechte Luft“ nicht wahrnehmen – Tiere hingegen schon. Forscher haben 2016 entdeckt, dass Mäuse sogar den Sauerstoff-Gehalt in der inhalierten Luft mit Nervenzellen in ihrer Nase wahrnehmen können. Den Menschen fehlen diese Nerven, deshalb müssen sie systematisch für „gute Luft“ in Innenräumen sorgen. CO 2 wird heute als guter Indikator für die Luftqualität in Innenräumen angesehen. Hohe CO 2 -Konzentration kann zu erhöhter Atemfrequenz führen bis hin zu Kopfschmerz und Schwindel.

Dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung

Dezentrale Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung sind die Lösung für Büro und Praxis, für Schule und Kita, für Fitnessstudio und Gastronomie. Die Gerätereihe LTM dezent von tecalor ist für die Verwendung im Sanierungsfall entwickelt worden, ermöglicht aber auch im Neubau einen platzsparenden Einbau sowie einen sicheren und wirtschaftlichen Betrieb. Die Geräte eignen sich zur platzsparenden Deckenmontage und bieten eine kontrollierte Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung. Aktuell wird der Einbau dieser Geräte mit bis zu 20 Prozent in der BEG EM (Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen) gefördert.

Ein Plus für Allergiker und Lernende

Mit Schadstoffen und Keimen belastete Luft tauschen die dezentralen Lüftungsgeräte LTM dezent von tecalor stetig aus gegen frische, erwärmte Zuluft. Bis zu 92 Prozent der Wärme aus der Abluft werden von den Geräten beim Luftaustausch zurückgewonnen. Dabei verringert sich der CO 2 -Anteil in der Raumluft, was die Aufnahme- und Konzentrationsfähigkeit steigert. Spezielle Filtersysteme entziehen der Zuluft zudem Pollen und Hausstaub – ein Plus für die steigende Zahl von Allergikern. Außengeräusche, Wind und Wetter bleiben draußen, da kein Fenster geöffnet werden muss. Die Geräte selbst arbeiten leise dank eines schallgedämmten Kammersystems im Gehäuse.

Lüften und Kühlen mit einem dezentralen Gerät

Über einen effizienten Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher aus Aluminium findet der Energieaustausch zwischen der verbrauchten, aber energiehaltigen Abluft und der frischen aber kühlen Außenluft statt. Motorisch selbstschließende Außen- und Fortluftklappen beim LTM dezent verhindern einen unkontrollierten Luftaustausch und damit Wärmeverlust, wie er bei anderen Lüftungsgeräten zu beobachten ist. Die Geräte sind in verschiedenen Luftleistungsklassen verfügbar: von 100 bis 870 m3/h kann der Volumenstrom gewählt und eingestellt werden.

Günstiger Betrieb bei maximaler Luftqualität

Wie effizient die dezentralen Lüftungsgeräte arbeiten, wurde in einer Studie an einer Schule in Aachen untersucht. Eingebaut sind hier tecalor Geräte des Modells LTM dezent 800 mit einem bauseits eingestellten, reduzierten Volumenstrom von 600 m3/h. Bei Außentemperaturen von fünf bis sechs Grad im Dezember nahmen die Geräte nur 100 Watt auf. Bei der untersuchten Grundschule ergab sich somit ein Stromkostenanteil von 15 Cent pro Tag und Gerät. Für diesen Betrag wurden die Räume perfekt gelüftet und verfügten über ein angenehmes Raumklima bei minimalen Heizungsverlusten. Bei einer Vergleichsmessung im September entstanden Betriebskosten für die LTM dezent von 10 Cent pro Tag. Zum Vergleich: Jahresarbeitszahlen von guten Wärmepumpen liegen heute bei 6 – die äquivalente Leistungszahl der Wärmerückgewinnung bei den tecalor-Geräten beträgt 11 bis 25!

Pressungsreserve für Kanalsysteme

Zwei Kernbohrungen und eine Steckdose reichen, um ein dezentrales Lüftungsgerät von tecalor unter der Decke zu montieren. Sollte einmal nicht der optimale Platz zur Verfügung stehen, leiten Lenk-Lamellen den Luftstrom in die richtige Richtung. Für innenliegende Räume, bei denen ein Kanalsystem genutzt werden kann, verfügen die LTM-dezent-Geräte über eine erhöhte Pressungsreserve für den System-Luftdruck. Angeschlossen an Lüftungskanäle lässt sich das Modell LTM dezent KZA beispielsweise platzsparend im Nebenraum installieren oder es verschwindet unter der abgehängten Decke aus dem Sichtbereich. Das LTM dezent 800 hat zudem eine Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) nicht nur für die freiblasende, sondern auch für die kanalgeführte Anwendung. Und selbstverständ­lich erfüllt es die Hygienevorschriften der DIN 6022.