Der Wärmepumpenanbieter tecalor präsentiert einen komplett überarbeiteten digitalen Auftritt speziell für Fachkunden und Branchenexperten. Mehrere Monate Arbeit und eine Menge Erfahrung sind in das neue digitale Zuhause für Partner und Kunden geflossen, das ab jetzt unter fachkunden.tecalor.de erreichbar ist.

Die neue Plattform ist das Experten-Pendant zu dem im April 2024 gelaunchten Privatkundenauftritt (waermepumpe.tecalor.de) und ist inhaltlich wie optisch auf die Bedürfnisse von Fachkunden und Branchenexperten zugeschnitten. Auf der neuen Website werden tecalor-Partner und SHK-Experten noch besser im Arbeitsalltag unterstützt – von der Beratung und Planung über Installation und Wartung bis hin zur Weiterbildung.

Einfacher Zugriff auf wichtige Inhalte

Mit dem neuen Portal finden Businesspartner des Unternehmens alle relevanten Informationen rund um das tecalor-Produktportfolio und das umfangreiche Serviceangebot deutlich schneller und übersichtlicher. Damit unterstützt tecalor nicht nur die tägliche Arbeit, sondern schafft auch die Basis für weiteres Wachstum im Fachkundengeschäft: „Wir setzen noch intensiver auf zugeschnittene Inhalte und Angebote. Außerdem wollen wir unsere ohnehin schon enge Kommunikation zu unseren Partnern durch schnell auffindbare Kontaktmöglichkeiten und persönliche Ansprechpartner weiter verbessern“, erklärt Julian Höner, Geschäftsführer tecalor, „Wir bieten nicht nur Inhalte, sondern konkrete Unterstützung bei allen Arbeitsschritten.“

Der neue Fachkundenauftritt ist der Beginn einer fortlaufenden Weiterentwicklung, verspricht das Unternehmen: Inhalte und Funktionen werden sukzessive ausgebaut, um Fachhandwerker auch zukünftig noch besser zu unterstützen und so gemeinsam den Weg in eine nachhaltige Energiezukunft zu gehen. „Unsere beliebten Angebote wie der Online-Shop, der Ersatzteil-Shop und die umfangreiche Toolbox bleiben in bewährter Funktion an derselben Stelle (unter www.tecalor.de) wie bisher bestehen – Lesezeichen und Links können also weiter genutzt werden“, so Höner.

Die neue Plattform ist erreichbar unter: www.fachkunden.tecalor.de