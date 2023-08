Eine leistungsstarke Sole-Wasser-Wärmepumpe für die Heizung zur Innenaufstellung auf kleiner Fläche – was mehr kann der Kunde wünschen?! Vielleicht noch, dass sie sich so leicht bedienen lässt, wie die neue Baureihe TTF 5.5-17.5 von tecalor: Das gut ablesbare Touch-Display für die Steuerung bietet visualisierte Heizkurven, die über die Leistung der Anlage informieren. Die Temperatur kann man einfach per Knopfdruck anheben oder absenken. Wie üblich beim Systemanbieter nachhaltiger Haustechnik ermöglicht die neue Serie TTF 5.5-17.5 eine einfache und zeitsparende Installation durch hohen Integrationsgrad der Schlüsselkomponenten.

Kraftpaket schafft hohe Vorlauftemperatur

Die kompakte Sole-Wasser-Wärmepumpe eignet sich sowohl für den Neubau als auch für energetische Sanierungen von Ein- und Zweifamilienhäusern, da ganzjährig hohe Vorlauftemperatur möglich sind. Die Wärmeleistungen nach EN 14511 reichen bei B0/W35 von 5,56 bis 16,69 Kilowatt – und das bei SCOP-Werten zwischen 4,79 und 5,09. Mit diesen Werten kann die Wärmepumpe Gasheizung oder Ölkessel vollwertig ersetzen. Denn hocheffizient versorgt dieses Kraftpaket das Haus mit Wärme und Warmwasser. Es bietet viele Freiheiten bei der Auswahl von tecalor-Warmwasserspeichern. Außerdem ist durch zusätzliche Komponenten für den Sommer eine Kühlung des Hauses möglich.

Leise und leichter

Mit 42-46 dB(A) ist die Wärmepumpe im Betrieb zudem sehr leise, da der Kältekreis auf einer schwingungsentkoppelten Grundplatte montiert wurde. Die Übertragung von Körperschall auf das Gebäude wird dadurch minimiert. Die drehzahlgeregelten Umwälzpumpen gewährleisten einen effizienten Betrieb. Aufgrund der geringen Kältemittelfüllmengen gibt es praktisch keine besonderen Anforderungen an den Aufstellraum. Auch das Einbringen der Wärmepumpe ins Gebäude hat tecalor vereinfacht, da das Gewicht des neuen Geräts im Vergleich zum Vorgängermodell deutlich reduziert werden konnte. Selbst das leistungsstärkste Gerät bringt nur 140 Kilo auf die Waage.