Bis zu 65 Grad Heizungsvorlauf-Temperatur stellen kein Problem dar für die Luft-Wasser-Wärmepumpen TTL 9.6 und 12.6 AC von tecalor. Und doch sind sie leise, effizient und kompakt gebaut. Im abgestimmten Set mit dem Integralspeicher TSBC 200 bzw. 300 plus machen sie den Heizungstausch denkbar einfach.

Ein Monoblock-Gerät zur Außenaufstellung heizt und kühlt zukünftig vor allem ältere Gebäude. Die Luft-Wasser-Wärme­pumpe der Baureihe TTL AC von tecalor gibt es mit Wärme­leistungen von bis zu mehr als zwölf Kilowatt. Die Geräte arbeiten mit einem saisonalen Leistungskoeffizienten (SCOP) von 4,3 nach EN 14825. Mittels drehzahlgeregeltem Verdich­ter ermöglicht die Inverter-Technologie von tecalor eine optimal angepasste Heizleistung mit Vorlauftempera­turen von bis zu 65 Grad. Die Abwärme des Inverters wird ergän­zend zur Anhebung der Rücklauf-Temperatur genutzt. Zusätzlich steigern die bedarfsgesteuerte Abtauung durch Kreislaufumkehr und das Beheizen der Kondensatwanne durch den Kältekreislauf die Gesamteffizienz der Anlage. Neben dem Einsatz für Sanierungen kommt die TTL 9.6/12.6 AC auch für Neubauten uneingeschränkt in Frage und lässt sich auf Wunsch problemlos kaskadieren.

Einfache Installation ohne Kälteschein

Ein gekapselter Kältekreislauf in Kombination mit dem ent­koppelten Verdichter gewährleistet einen ruhigen Betrieb. Zum niedrigen Schallleistungspegel von 55 dB(A) tragen sowohl der modulierende Lüfter als auch der große Lamel­len­abstand des Verdampfers bei. Der Kältekreislauf ist her­metisch geschlossen und werkseitig auf Dichtheit geprüft. Dank des umweltfreundlichen Kältemittels R452B im Kälte­kreis ist somit eine Installation ohne Kälteschein möglich. Der Anschluss der Wärmepumpe an das Heizungssystem kann wegen des integrierten Schwingungsdämpfers direkt erfolgen. Die Kondensatwanne lässt sich durch die Reini­gungs­öffnung auf der Rückseite des Gehäuses einfach erreichen. Zudem erleichtert das schwenkbare Elektro-Anschlussfeld die Installation. Ein Heizungstausch wird so denkbar einfach: die ideale Lösung für die Sanierung.

Höhere Heizleistungen durch Zwischeneinspritzung

Die Luft-Wasser-Wärmepumpen TTL 9.6 und 12.6 AC ver­fügen über eine kombinierte Dampf-/Nassdampf-Zwischen­einspritzung. Diese kühlt den Scrollkompressor bei niedrigen Außentemperaturen, wodurch höhere Heizleistun­gen und höhere Vorlauftemperaturen erzielt werden. Dank der elek­tri­schen Not- und Zusatzheizung ist ein mono­energetischer Betrieb möglich.

Einbinden ins Heimnetzwerk

Die Steuerung kann auch über das als Zubehör erhältliche „Internet Service Gateway“ (ISG) erfolgen: Damit lässt sich die Anlage in ein Heimnetzwerk einbinden und über Smart­phone, Tablet oder PC steuern. So ist eine Wärmemengen- und Stromzählung über Kältekreis-Daten möglich. Dafür wird der bauseitige Wärmepumpen-Manager mit dem Internet Service Gateway kombiniert. Weiterer Pluspunkt der ISG-Einbindung: tecalor bietet ab sofort bis zu sieben Jahre Garantie auf Wärmepumpen-Komplettsysteme. Mit integriertem ISG haben Kunden die Möglichkeit die Garantie von ursprünglich fünf auf nun sieben Jahre zu erhöhen.

Perfekt abgestimmte Sets

Im Set mit dem Integralspeicher TSBC 300 plus von tecalor spielen die Luft-Wasser-Wärmepumpen der Baureihe TTL 9.6/12.6 AC weitere Stärken aus! Die Sets sind perfekt aufeinander abgestimmt: Die Monoblock-Wärmepumpe wird außen aufgestellt, der Speicher im Haus. Dank integriertem 100-Liter-Pufferspeicher ist ein Einsatz in sehr unterschied­lichen Heiz-Verteilsystemen möglich. Der Integralspeicher enthält je nach Variante zudem den 168 Liter bzw. 270 Liter fassenden Trinkwarmwasser­speicher, eine Speicher-Ladepumpe, eine Umwälzpumpe, das 3/2-Wege-Umschaltventil, die elektrische Zusatzheizung sowie den Wärmepumpenmanager zur Regelung der Anlage.