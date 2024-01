Seit dem 01. Januar 2024 können selbstnutzende Einfamilienhausbesitzer für den Tausch ihrer alten Heizung gegen eine umweltfreundliche Wärmepumpe eine staatliche Förderung von bis zu 70 Prozent erhalten. Die Antragstellung bei der KfW wird allerdings erst ab dem 27. Februar 2024 möglich sein. Damit bereits jetzt und ohne Risiko mit dem Vorhaben gestartet werden kann, bietet tecalor die Fördergarantie.

„Mit der tecalor Fördergarantie möchten wir all diejenigen, die in diesem Jahr einen Heizungstausch geplant haben, ermutigen direkt mit ihrem Vorhaben durchzustarten“, erklärt Julian Höner, Geschäftsführer des deutschen Heizungsherstellers tecalor. „Mit unserem online Fördercheck bieten wir unseren Kundinnen und Kunden ein Tool, durch das sie in wenigen Schritten prüfen können, ob und in welcher Höhe ihr Vorhaben gefördert wird. Nach positiver Prüfung erhalten sie dann per Mail die individuelle tecalor Fördergarantie. Ab diesem Zeitpunkt ist die Wärmepumpen-Förderung gesichert – unabhängig von der KfW“, so Höner.

Neben der Fördergarantie-Urkunde erhalten Kundinnen und Kunden nach erfolgreichem online Fördercheck eine passende Produktempfehlung für das geplante Wärmepumpen-Projekt. „Gemeinsam mit einem tecalor-Fachpartner kann dann ganz ohne Risiko die Projektplanung und -umsetzung beginnen“, erklärt Julian Höner.

Nachdem der Kunde die tecalor Fördergarantie erhalten hat, hat dieser dann spätestens bis zum 01.03.2024 oder innerhalb vier Wochen Zeit, um den Antrag auf Förderung bei der KfW zu stellen. „Mit unserem kostenlosen Förderservice stehen wir hierbei mit Rat und Tat zur Seite“, so Höner.

Das Beste an der Fördergarantie: Wird der Förderantrag durch die KfW abgelehnt, dann greift die tecalor Fördergarantie. Der zuvor im Fördercheck bestätigte Zuschuss wird von tecalor ausgezahlt. „Unsere klare Empfehlung ist jetzt durchzustarten, statt länger zu warten. Die neue Förderung ist sehr attraktiv und wird zahlreiche Sanierer motivieren den Heizungstausch anzugehen. Wer jetzt mit seinem Vorhaben loslegt hat gute Chancen, dass ausreichend Handwerkskapazitäten verfügbar sind.“

Alle weiteren Informationen, Förderbedingungen und -details finden Sie unter www.tecalor.de/foerdergarantie.