„Ja, wir präsentieren auch neue Produkte – unser Fokus liegt aber in diesem Frühjahr auf der weiteren Intensivierung der Partnerschaft mit dem Fachhandwerk und unseren Fach­partnern aus Planung und Architektur“, erläutert tecalor-Geschäftsführer Julian Höner das 2024er Messekonzept des Systemanbieters nachhaltiger Haustechnik. „Uns ist es wichtig, unsere Fachpartner mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln zu unterstützen und ihnen die Arbeit so leicht wie möglich zu machen. Das beginnt bei durchdachten Produkten für einfach und schnelle Montage, geht über die smarte tecalor-Toolbox oder die Service-App und reicht bis zur neuen Endkunden-Website, die unsere Fachpartner bei der Kundenakquise unterstützen wird.“ Aber auch bei den Produkten hat sich tecalor einiges einfallen lassen:

Warmwasser-Wärmepumpe als smarter Einstieg in die Energiewende

Die neue Wärmepumpe TTA 200.1/300.1 comfort von tecalor sorgt – unabhängig vom Heizungssystem – für warmes Wasser in Ein- und Zweifamilienhäusern. Mit einer Schallemission von gerade einmal 57,9 dB(a) im Umluftbetrieb arbeitet die Warmwasserwärmepumpe sehr leise. Die TTA 200.1/300.1 wird einfach in Innenräumen aufgestellt und arbeitet mit der Umgebungswärme – bei­spiels­weise der Abwärme der Heizungsanlage, der Tiefkühl­truhe oder des Wäschetrockners im gleichen Raum. Bei der neuen Generation der TTA wird das natürliche Kältemittel Propan (R290) eingesetzt – eine umweltfreundliche und gleichzeitig zukunftssichere Lösung.

Lüftungsgerät mit hohem thermischen Wirkungsgrad

Die zentralen Lüftungsgeräte TVZ 450 und 600 topline von tecalor eignen sich für große Einfamilienhäuser und kleine Gewerbeobjekte. Sie ermöglichen hohe Luftvolumina, einen herausragenden Wärmewirkungsgrad und gewinnen die Luftfeuchtigkeit zurück. Kompakte Bauweise und ästhetisches Design bei einem Schallleistungspegel um die 50 dB(A) lassen viel Spielraum bei der Platzierung. Der Fachmann kann die Geräte auf der Baustelle mit wenigen Handgriffen von Rechts- auf Links-Variante umrüsten. Ferner sind die Luftanschlüsse an der Oberseite der Geräte platziert, was eine Montage in der oberen Wandhälfte ermöglicht und zusätzlichen Freiraum darunter schafft Beide Leistungsgrößen sind auch als Version mit integriertem Enthalpie-Wärmeübertrager erhältlich (TVZ 450 FRG/TVZ 600 FRG). Hierbei handelt es sich um einen lang­lebigen und hygienischen Polymer-Wärmetauscher mit hohem Feuchterückgewinnungsgrad.

Einfache Lösungen für die Heizungssanierung

Bis zu 65 Grad Heizungsvorlauf-Temperatur stellen kein Problem dar für die Luft-Wasser-Wärmepumpen

TTL 9.6 und 12.6 von tecalor. Und doch sind sie leise, effizient und kompakt gebaut. Im abgestimmten Set mit dem Integralspeicher TSBC 200 oder 300 plus machen sie den Heizungstausch denkbar einfach – sind aber auch für Neu­bauten geeignet. Der Kältekreislauf ist her­metisch geschlossen und werkseitig auf Dichtheit geprüft. Dank des umweltfreundlichen Kältemittels R452B im Kälte­kreis ist somit eine Installation ohne Kälteschein möglich. Die Sets sind perfekt aufeinander abgestimmt: Die Monoblock-Wärmepumpe wird außen aufgestellt, der Speicher im Haus. Dank integriertem 100-Liter-Pufferspeicher ist ein Einsatz in sehr unterschied­lichen Heiz-Verteilsystemen möglich. Der Integralspeicher enthält zudem den 168 bzw. 270 Liter fassenden Trinkwarmwasser­speicher, eine Speicher-Ladepumpe, eine Umwälzpumpe, das 3/2-Wege-Umschaltventil, die elektri­sche Zusatzheizung sowie den Wärmepumpenmanager zur Regelung der Anlage. Wie einfach die aus zwei Komponenten bestehende Musterlösung für die Sanierung installiert werden kann, zeigt tecalor seinen Messebesuchern immer zur vollen Stunde bei einer Live-Demonstration.

Schnelle und flexible Bestellung fürs Fachhandwerk

Mit der erweiterten Toolbox bietet tecalor Fachhandwerkern eine umfassende Projektverwaltung sowie einen direkten Weg zu Preis und Online-Bestellung. „Das verstehen wir unter digitaler Unterstützung“, erklärt Julian Höner, Geschäftsführer von tecalor. Denn registrierte Fach­partner können im Website- Bereich ‚Toolbox‘ ihre eigenen Projekte anlegen, verwalten und direkt bestellen – ohne auf ein Angebot warten zu müssen. Auch abgeschlossene Projekte stehen zur Verfügung, so dass ähnlich gelagerte Projekte mit wenigen Veränderungen am früheren Objekt geplant und die entsprechenden Positionen per Mausklick bestellt werden können. „Damit vereinfacht sich unser digitaler Service für den Fachpartner nochmal deutlich“, betont der tecalor-Geschäftsführer.

Onlinekompetenz für das Fachhandwerk

Tablet oder Smartphone reichen einem tecalor-Fachpartner, um vor Ort beim Kunden alle Unterlagen zur Hand zu haben oder Kundendienst-Services zu beauftragen. Er muss einfach nur in der Service-App von tecalor den Barcode auf dem Typenschild von Lüftungsgerät oder Wärmepumpe scannen – danach können tecalor-Fachpartner das Gerät registrieren, Bedienungs- und Installationsanleitungen einsehen, eine Übersicht über die Hydraulik- und Elektroschaltpläne auf­rufen oder die Reglerparameter überblicken. Darüber hinaus lassen sich hier Wartung und Reparatur der Geräte ebenso beauftragen, wie das Einmessen der Lüftung. Die Daten gehen in dem Fall vom Fachpartner vor Ort direkt an den tecalor-Kundendienst, der die Anforderung bearbeitet. Auch kann ein Garantie-Check mit oder ohne Einweisung der Endkunden beauftragt werden. Die tecalor-Service-App steht zum kostenlosen Download im Google Playstore oder im App-Store von Apple bereit.